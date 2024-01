"Nos venimos entendiendo bien con Bareiro", dijo Tarragona, flamante refuerzo de San Lorenzo

El delantero Cristian Tarragona, flamante refuerzo de San Lorenzo, destacó hoy el entendimiento que alcanzó con su compañero de ataque, el paraguayo Adam Bareiro, mientras transita sus primeros días de trabajo con el plantel que dirige Rubén Darío Insúa.

"Estamos ahí probando con Adam (Bareiro) y nos venimos entendiendo muy bien. Ojalá podamos arrancar así", se entusiasmó el atacante santafesino en declaraciones a TyC Sports.

Tarragona, de 32 años, confirmó la charla que mantuvo con Insúa acerca de sus pretensiones tácticas: "Me preguntó como me sentía más cómodo, si jugando con dos delantero o uno. La verdad que me ha tocado jugar de diferentes maneras y me siento cómodo de las dos formas".

San Lorenzo desarrolla la pretemporada en la ciudad de Montevideo. En la capital uruguaya jugará dos amistosos en el marco de la "Serie Río de La Plata", donde el lunes 15 se medirá ante Gimnasia La Plata, desde las 22.15.

En tanto que el jueves 18, se enfrentará con Vasco Da Gama de Brasil, que dirige el ex entrenador de San Lorenzo, Ramón Díaz, a partir de las 22.15.

El plantel retornará a Buenos Aires el viernes 19 de enero, a las 11, para continuar las prácticas en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores. (Télam)