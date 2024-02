"Nosotros tenemos que salir a jugar por la camiseta", dijo Romero en la previa al Superclásico

El arquero de Boca Juniors, Sergio Romero, tras la derrota frente a Lanús por 2 a 1, empezó a palpitar el Superclásico con River Plate y expresó que el equipo tiene que “salir a jugar por la camiseta” en el estadio Más Monumental.

“Nosotros tenemos que salir a jugar por la camiseta (por el encuentro ante River Plate, del domingo próximo). Más allá del fútbol que nosotros tenemos, que es bastante vistoso, tratamos de no revolear la pelota y de jugar al fútbol. Obviamente que ir al Monumental es llevar el alma de lo que es el hincha de Boca y llevar el fanatismo", consideró el exarquero del Manchester United, de Inglaterra.

Sobre el análisis del partido perdido con el 'Granate', el guardavallas dijo que se trata de "un golpe difícil de describir, hicimos muchos méritos, creo que tuvimos muchísimas chances -en su momento- de empatar el partido y después ponernos en ventaja. Sabemos lo que es el fútbol, nos llegaron tres veces y nos hicieron dos goles, eso es lo que duele”, describió en rueda de prensa.

“Los golpes siempre son difíciles, no son fáciles. Justo se da una semana antes del partido con River pero más allá de eso si hacemos un análisis interno hicimos mérito para hacer goles, hicimos todo, tuvimos muchísimas chances", relató.

"No nos salió pero el partido que viene contra River ojalá que entren y podamos hablar de que la manera de jugar cambió”, manifestó el "1" del "Xeneize " en la antesala del Superclásico con el elenco 'millonario'

Romero elogió a su colega de Lanús, Lucas Acosta, de quien dijo que "sacó dos o tres que estaban prácticamente abajo del arco. Tuvimos el cabezazo de (Lucas) Janson, el remate de (Luis) Advíncula y Edi (Cavani) después también tuvo su chance. Pero, en el análisis la derrota, duele porque tuvimos muchas chances. Hay que continuar y pensar en lo que viene porque es un partido importante”, agregó.

“En el fútbol hay que ganar, no hay otra cosa. Acá no cuenta si tenemos el 80 por ciento de la posesión de la pelota, acá lo que importa son los tres puntos. Importa para nosotros, para todo el club, para nuestros hinchas, para todo el mundo. El fútbol de hoy son resultados“, cerró Romero.

(Télam)