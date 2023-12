Nápoli ganó y está en puestos de Liga de Campeones

Nápoli venció a Cagliari por 2 a 1, de local, y se metió en puestos de clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa luego de disputar un partido correspondiente a la 16ta. fecha de la Liga de Italia.

En el estadio Diego Maradona, los locales se impusieron con tantos del nigeriano Víctor Osimhen y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, mientras que el delantero Leonardo Pavoletti descontó para los visitantes.

En el banco de suplentes de Napoli estuvo el delantero argentino Giovanni Simeone pero no ingresó.

Con este resultado, la Serie A la encabeza Inter con 38 puntos, seguido por Juventus con 37, Milán con 29 y Nápoli llegó al cuarto lugar con 27 unidades.

En otro encuentro disputado hoy, Lecce venció, de local a Frosinone, con los argentinos Matías Soule y Enzo Barrenechea de titulares, por 2 a 1 en un partido

En el estadio Via del Mare, Lecce se impuso con tantos del delantero Roberto Piccoli y del mediocampista albanés Ylber Ramadani, mientras que para los visitantes descontó el delantero brasileño Kaio Jorge.

Matías Soulé se formó en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield y haciendo uso de la patria potestad se marchó a Juventus, que ahora lo cedió a préstamo a Frosinone. El volante ya fue convocado a partidos amistosos por el entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni.

Mientras que Barrenechea nació en la ciudad cordobesa de Villa María, jugó en las infantiles y juveniles de Newell’s Old Boys, hasta que Sion, de Suiza, lo compró y luego se lo vendió a Juventus.

El volante también entrenó con la selección argentina luego de ser convocado por Scaloni.

Más tarde jugarán Torino y Empoli.

La programación completa de la fecha 16 de la Serie A es la siguiente:

. Domingo:

. A las 8.30: Milan (Marco Pellegrino y Luka Romero)-Monza (Alejandro "Papu" Gómez, suspendido, y Valentín Carboni).

. A las 11: Fiorentina (Lucas Martínez Quarta, Gino Infantino, Nicolás González y Lucas Beltrán)-Hellas Verona (Bruno Amione y Juan Manuel Cruz) y Udinese (Nehuen Pérez, Roberto Pereyra y Martín Payero)-Sassuolo.

. A las 14: Bologna-Roma (Leandro Paredes y Paulo Dybala, lesionado).

. A las 16.45: Lazio (Valentín Castellanos)-Inter (Lautaro Martínez).

. Lunes:

. A las 16.45: Atalanta (Juan Musso y José Palomino)- Salermitana (Federico Fazio y Agustín Martegani).

. Posiciones:

Inter 38 puntos; Juventus 37; Milan 29; Napoli 27; Roma y Bologna 25; Fiorentina 24; Atalanta 23; Monza y Lazio 21; Torino y Lecce 20; Frosinone 19; Genoa 16; Sassuolo 15; Cagliari 13; Udinese y Empoli 12; Hellas Verona 11 y Salernitana 8.

