Nueva Chicago derrotó a Atlético de Rafaela y se hace fuerte en Mataderos

Nueva Chicago derrotó hoy por 2 a 0 a Atlético Rafaela, en el partido que abrió la quinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional y que se disputó en el Estadio República de Mataderos.

El conjunto verdinegro suma 6 puntos, con un partido menos, con la particularidad que ganó los dos encuentros de local y perdió los dos que afrontó en condición de visitante.

Facundo Castro y Diego Arroyo fueron los autores de los goles del Torito.

El próximo martes desde las 17 en su estadio, Chicago completará los 45 minutos pendientes, en dos tiempos de 23 y 22 minutos, del partido que le gana 1 a 0 a Chaco For Ever, por la fecha 3, que fue suspendido el pasado 17 de febrero por corte de luz.

Como cada vez que juega de local, Chicago salió dispuesto a marcar las pautas del juego con una masiva presencia en campo adversario y una postura agresiva.

De esta manera llegó rápido al gol por intermedio del delantero Facundo Castro, que recibió, controló y definió de media vuelta un centro lanzado desde la derecha por Adrián Martínez.

A pesar de alguna llegada del visitante, Chicago mantuvo en su poder el control del trámite y marcó el segundo antes del cierre del primer tiempo con un tremendo zurdazo del lateral Diego Arroyo.

Durante el segundo tiempo, el equipo del ´Lobo´ Andrés Montenegro controló el juego desde lo anímico, cerró los espacios hacia el arco de Facundo Ferrero, manejó los tiempos y embolsó los tres puntos.

La programación completa con días, horarios, zonas y TV es la siguiente:

Mañana:

– A las 17: Tristán Suárez-Alvarado (A); All Boys-Güemes (SGO) (A); Estudiantes BA-Almagro (Interzonal);

– A las 19: Agropecuario-Gimnasia y Esgrima de Jujuy (A);

– A las 19.15: Brown de Adrogué- Defensores de Belgrano(B) (Direct TV)

Domingo:

– A las 17: Chacarita-Talleres (RE) (A) (a puertas cerradas); Temperley-Chaco For Ever (B); Mitre (SGO-Atlanta (B): Gimnasia y Tiro de Salta-Defensores Unidos (B); Aldosivi-Almirante Brown (B); Arsenal-San Miguel (A); Guillermo Brown- Deportivo Maipú (A); Deportivo Morón-San Telmo (B),

– A las 19: San Martín de San Juan-Ferro(A);

– A las 20: Patronato-Racing de Córdoba (A)

– A las 21.30: Estudiantes de Rio IV-Colón (B) (TyC Sports)

Lunes:

– A las 21.10:San Martin (T)-Quilmes(A) (TyC Sports)

Martes:

– A las 17: Gimnasia y Esgrima de Mendoza- Deportivo Madryn (B) (TyC Sports)

=Posiciones=

Zona A:

San Martín de San Juan 9 puntos; Agropecuario 8; Quilmes (x), Chacarita, Alvarado y Estudiantes de Río IV 7; San Martin de Tucumán, San Miguel y Gimnasia y Esgrima de Jujuy 6; Arsenal, Talleres (RE), Güemes (SGO) y All Boys 5; Brown de Madryn, Ferro y Patronato 4; Tristán Suárez 3; Racing (CBA) 2; Deportivo Maipú 0.

(x) Se le descontaron 3 puntos.

Zona B:

Colón y Defensores de Belgrano 10 puntos; Aldosivi 9; Gimnasia y Tiro de Salta y Mitre (SGO) 8; Rafaela y Atlanta 7; Deportivo Morón y Nueva Chicago (x) 6; Temperley y San Telmo 5; Defensores Unidos y Almagro 4; Estudiantes de Rio IV 3; Gimnasia de Mendoza y Brown de Adrogué 2;Chaco For Ever (x) y Deportivo Madryn 1; Almirante Brown 0.

x Tienen su partido de la tercera fecha suspendido a los 45m. Ganaba Chicago 1 a 0 y se completa este martes.

-La síntesis-

Nueva Chicago: Facundo Ferrero; Adrián Martínez, Stéfano Callegari, Tomás Rossi y Diego Arroyo; Maximiliano Amarfil, Ramiro Balbuena, Tomás Bottari y Agustín Paz; Evelio Cardozo; Facundo Castro. DT: Andrés Montenegro.

Atl. de Rafaela: Mayco Bergia; Ayrton Portillo, Kevin Jappert, Francisco Oliver y Franco Quiroz; Juan Capurro, Matías Fissore, Juan Galeano y Gianluca Pugliese; Lucas Albertengo y Nazareno Funez. DT: Ezequiel Medrán.

Goles en el primer tiempo: 11m. Castro (NC); 43m. Arroyo (NC).

Cambios en el segundo tiempo: Antes de comenzar, Walter Berrondo por Capurro (AR) y Gabriel Altamirano por Amarfil (NC); 11m. Patricio Vidal por Albertengo y Lisandro Merlino por Fissore (AR); 17m. Iván Maggi por Castro (NC); 29m. Gaspar Vega por Paz y Roque Ramírez por Arroyo (NC). 32m. Iván Bravo por Quiroz (AR); 45m. (+7) Luciano Biolatto por Pugliese (AR).

Amonestados: Cardozo y Altamirano (NC).

Arbitro: Fabricio Llobet.

Estadio: República de Mataderos. (Télam)