Nueva Chicago recibe a Rafaela por la quinta fecha de la Primera Nacional

Nueva Chicago y Atlético Rafaela abrirán este viernes la quinta fecha de la Primera Nacional torneo "Carlos Timoteo Griguol", en un partido válido por la Zona B.

La programación completa con días, horarios, zonas y TV es la siguiente:

Viernes

– 17: Nueva Chicago-Atlético Rafaela (B) (TyC Sports)

Sábado:

– A las 17: Tristán Suárez-Alvarado (A); All Boys-Güemes (SGO) (A); Estudiantes BA-Almagro (Interzonal);

– A las 19: Agropecuario-Gimnasia y Esgrima de Jujuy (A);

– A las 19.15: Brown de Adrogué- Defensores de Belgrano(B) (Direct TV)

Domingo:

– A las 17: Chacarita-Talleres (RE) (A) (a puertas cerradas); Temperley-Chaco For Ever (B); Mitre (SGO-Atlanta (B): Gimnasia y Tiro de Salta-Defensores Unidos (B); Aldosivi-Almirante Brown (B); Arsenal-San Miguel (A); Guillermo Brown- Deportivo Maipú (A); Deportivo Morón-San Telmo (B),

– A las 19: San Martín de San Juan-Ferro(A);

– A las 20: Patronato-Racing de Córdoba (A)

– A las 21.30: Estudiantes de Rio IV-Colón (B) (TyC Sports)

Lunes:

– A las 21.10:San Martin (T)-Quilmes(A) (TyC Sports)

Martes:

– A las 17: Nueva Chicago-Chaco For Ever (B) (suspendido de la 4ta fecha se jugará en dos tiempos de 23 y 22 minutos, respectivamente)

– A las 17: Gimnasia y Esgrima de Mendoza- Deportivo Madryn (B) (TyC Sports)

=Posiciones=

Zona A:

San Martín de San Juan 9 puntos; Agropecuario 8; Quilmes, Chacarita, Alvarado y Estudiantes de Río IV 7; San Martin de Tucumán, San Miguel y Gimnasia y Esgrima de Jujuy 6; Arsenal, Talleres (RE), Güemes (SGO) y All Boys 5; Brown de Madryn, Ferro y Patronato 4; Tristán Suárez 3; Racing (CBA) 2; Deportivo Maipú 0.

Zona B:

Colón y Defensores de Belgrano 10 puntos; Aldosivi 9; Gimnasia y Tiro de Salta y Mitre (SGO) 8; Rafaela y Atlanta 7; Deportivo Morón 6; Temperley y San Telmo 5; Defensores Unidos y Almagro 4; Estudiantes de Rio IV y Nueva Chicago (x) 3; Gimnasia de Mendoza y Brown de Adrogué 2;Chaco For Ever (x) y Deportivo Madryn 1; Almirante Brown 0.

x Tienen su partido suspendido de la cuarta fecha (Télam)