Obras Basket arranca cuartos de final de Champions League ante favorito Flamengo

Obras Basket iniciará mañana su labor en los cuartos de final de la Básquetbol Champions League Américas (BCLA), cuando enfrente a Flamengo de Brasil, uno de los favoritos a quedarse con la competencia continental.

El partido, de una serie pautada al mejor de tres encuentros, empezará a las 19.10 en el Templo del Rock de la institución del barrio de Núñez.

El segundo encuentro se llevará a cabo el jueves próximo, a las 20.10, en el estadio Maracanazinho de Río de Janeiro, que será escenario de un hipotético tercer encuentro el viernes, en idéntico horario.

El equipo dirigido por el DT Diego Vadell arribó por primera vez en su historia a esta instancia de segunda fase en el certamen americano, luego de finalizar en la segunda posición en el grupo D, detrás de Franca de Brasil.

Por su lado, Flamengo, con los concursos de los argentinos Franco Balbi (ex Ferro y Boca Juniors) y Martín Cuello (ex Instituto de Córdoba), se adjudicó la zona C, por sobre Hebraica Macabi de Uruguay y Boca Juniors.

El otro representante argentino que sobrevive en el certamen, Quimsa de Santiago del Estero, jugará el primer encuentro de su llave este miércoles en Nicaragua ante el local Real Estelí, en el Polideportivo Alexis Arguello de la ciudad de Managua, a partir de las 22.10 de Buenos Aires.

La serie se trasladará a la capital santiagueña el domingo 10, a las 20.40. En caso de ser necesario un tercer cotejo se jugará también en el estadio Ciudad, el lunes 11. (Télam)