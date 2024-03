Olimpia, dirigido por Martín Palermo, alcanza su segunda victoria en fila en Paraguay

Olimpia, bajo la conducción del entrenador Martín Palermo, logró anoche su segundo triunfo consecutivo, al derrotar por 1-0 a Sportivo Luqueño, en un partido válido por la octava fecha del torneo de la División Profesional A del fútbol de Paraguay.

En el estadio Defensores del Chaco de Asunción, el equipo 'franjeado' se impuso en tiempo de descuento, con una conquista del delantero platense Facundo Bruera (ex Brown de Adrogué y Quilmes), de acuerdo a lo indicado por el sitio 'Flashscore'.

También jugaron en el 'Decano' del fútbol paraguayo los argentinos Lucas Pratto (ex Vélez, River y Defensa y Justicia) y Matías Vera (ex Argentinos Juniors).

Olimpia, que se mantiene invicto desde que asumió la conducción el platense Palermo (dos triunfos y una igualdad), reúne 13 puntos en la clasificación y trepó a la tercera colocación.

Sportivo Luqueño, que tuvo en sus filas a los también argentinos Rubén Ríos, Lautaro Comas (ex Patronato) y Nicolás Maná (ex San Martín de San Juan), se quedó en la cuarta posición, con 12 unidades.

Otros resultados: Sportivo Ameliano 0-2 de Mayo 2; Guaraní 1-Cerro Porteño 1 (gol de Diego Churín).

Principales posiciones: 2 de Mayo 16 puntos; Libertad 15; Olimpia 13; Sportivo Luqueño 12. (Télam)