Operan a Dómina por una pubalgia y Unión lo pierde para las primeras fechas

El delantero Jerónimo Dómina será intervenido quirúrgicamente a raíz de un cuadro de pubalgia que viene sufriendo desde la temporada pasada, con lo cual no estará disponible para los primeros partidos de Unión de Santa Fe en la Copa de la Liga, informó el club "tatengue".

El atacante de 18 años, quien acumula 35 partidos oficiales y tres goles, será intervenido hoy debido a que no logró recuperarse de la dolencia en los trabajos realizados durante el receso.

Unión informó que Dómina "fue evaluado por el Equipo de Patología de Hernia Deportiva del doctor Osvaldo Santilli en Buenos Aires, donde se decide la necesidad de tratamiento quirúrgico por dolencia".

Debido a esa situación, Dómina no viajó a Montevideo, donde el plantel que dirige Cristian "Kily" González lleva a cabo la segunda parte de su pretemporada, que incluirá tres partidos amistosos.

Pese a que no convirtió goles en los 13 paridos que jugó en la anterior Copa de la Liga, el joven delantero es considerado titular por el técnico, con lo cual resta saber si Unión buscará un reemplazo para el tiempo que demande su recuperación, que no fue especificado por el cuerpo médico del club.

Tampoco viajó a Uruguay el zaguero Franco Pardo, a quien se le detectó una alteración cardiológica en los estudios que se le realizaron en el inicio de los trabajos.

Hasta el momento, Unión incorporó al arquero uruguayo Thiago Cardozo, al delantero Lucas Gamba y a los defensores Bruno Pittón y Valentín Fascendini.

En su idea de incorporar un zaguero central que reemplace a Franco Calderón y a Oscar Piris, Unión negocia con Miguel Torrén, quien no seguirá en Argentinos Juniors, y con Renzo Giampaoli, de Quilmes.

Además, hay gestiones para incorporar a Santiago Coronel, un mediocampista cuyo pase pertenece a Vélez Sarsfield y viene de jugar en Deportivo Morón. (Télam)