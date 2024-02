Pablo Ruiz, el argentino rival de Messi en debut, va por la camiseta del "10" y una gran temporada

Pablo Ruiz, mediocampista de Real Salt Lake, tras seis meses sin pisar la cancha de manera oficial, es uno de los referentes del equipo que quiere comenzar con el pie derecho ante Inter Miami, de Lionel Messi, cuando lo visite mañana desde las 22, en el comienzo de la Major League Soccer (MLS).

Pablo Ruiz, o "Quique", para los amigos de su Comodoro Rivadavia, vuelve a sentir esa adrenalina cómo en sus inicios en la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) veía si su nombre estaría en el pizarrón para el fin de semana en el vestuario.

El futbolista que hace seis temporadas viste la camiseta del "Real", con un breve paso por el FC Pinzgau Saalfelden de Austria (tercera división), resurgió y como el viento de la ciudad que lo vio nacer espera la cita de su equipo ante Lionel Messi e Inter Miami en la apertura de la temporada de la Major League Soccer (MLS).

Una lesión en los meniscos de la rodilla derecha y una recuperación, cuando mantenía gran nivel en la temporada 2023, lo obligó a cerrar su campaña el año pasado y pensar en la rehabilitación.

"Vuelvo después de 6 meses sin jugar donde me tocaron momentos difíciles, en los que tuve que trabajar lo mental, porque más allá de que uno siempre tiene el acompañamiento de la familia creo que lo principal de un jugador tiene que fortalecer es su cabeza. Si uno anda bien desde lo mental, el cuerpo siempre va a responder bien", rompió el hielo el comodorense en su diálogo con Télam desde Salt Lake, antes de partir a Miami para el encuentro de mañana.

El 9 de agosto de 2023, Ruiz sufrió una lesión que: "puso en pausa mi carrera para fortalecerme y volver con más fuerza".

"Hoy estoy pasando un momento de muchas cosas lindas donde me toca regresar y hacer que este año sea especial", agregó.

El ex CAI, San Lorenzo de Almagro, San Luis de Quillota en Chile, entre otros, toma este juego ante Inter Miami de manera especial. "Volveré a jugar y, obviamente, que lo tomo con mucha tranquilidad, sin desesperarme, porque no quiero que me juegue una mala pasada".

"Estoy mejorando de a poco, pero con la convicción de que ya empieza mi temporada número siete con Real Salt Lake en donde ya son muchos años. Deseo poder volver a ser el que fui la temporada pasada, hoy con mucha más madurez encima y siempre trabajando al 100%", agregó el patagónico.

"Quique" se convirtió en el jugador franquicia del conjunto de Utah y renovó su contrato por una temporada más, tras lo cual contará con la chance de salir de la Major League Soccer si llega una propuesta de Europa.

Por otra parte, Ruiz jugará mañana ante Gerardo Martino, un entrenador que lo siguió de cerca cuando el "Tata" dirigió al Atlanta United y que lo conoce muy bien.

Además, será un partido especial para "Quique" porque tendrá enfrente a Messi, a quien conoció en el predio de AFA en Ezeiza y con quien, en aquella ocasión, se tomó una foto que pensó sería para el recuerdo y mañana lo como rival. (Télam)