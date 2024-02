Palestino, de DT Sánchez, se impone en la ida por Copa Libertadores

Palestino de Chile, bajo la conducción técnica del argentino Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, superó esta noche como visitante a Portuguesa, de Venezuela, por 2-1, en partido de ida de una de las series clasificatorias de fase 2 de la Copa Libertadores.

El conjunto chileno intentará refrendar el avance a la siguiente instancia en la revancha que asumirá en Santiago el martes 27.

Bryan Carrasco (Pt. 15m., de penal) y el argentino Gonzalo Sosa (Pt. 31m.), exdelantero de Colegiales y Gimnasia de Concepción del Uruguay, marcaron para el elenco ‘árabe’, que contó en sus filas con el arquero César Rigamonti (ex-Belgrano de Córdoba), el mediocampista Nicolás Linares (ex-Banfield) y el enganche Jonathan Benítez (ex-Boca Unidos de Corrientes).

En el combinado venezolano, en tanto, ingresó en la segunda parte el exdefensor de Almagro, Gastón Blanc, según reprodujo un informe del sitio ‘Flashscore’.

Además, en el estadio Municipal de El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el local Always Ready de Bolivia vapuleó por 6-1 a Sporting Cristal de Perú y prácticamente sentenció la eliminatoria.

El dominicano Dorny Romero marcó por duplicado (uno de penal), mientras que el resto de los goles los anotaron el brasileño Wesley da Silva, Robson Matheus, Héctor Cuellar y Moisés Paniagua.

El descuento del elenco limeño lo consiguió el delantero uruguayo Martín Cauteruccio (ex Independiente y San Lorenzo), mediante un tiro penal, con lo que festejó el undécimo tanto en apenas 5 partidos, desde que llegó a la institución del Rimac.

En el restante encuentro jugado hoy, también por la ida, Aguilas Doradas de Colombia, con el ingreso del atacante Agustín Vuletich (ex Vélez), empató sin goles con Bragantino, de Brasil.

(Télam)