Pampas alcanza nítido triunfo en Paraguay ante Yacaré XV

Pampas, franquicia argentina, obtuvo anoche una convincente victoria por 48-32 sobre el local Yacaré XV, en la ciudad de Luque, en Paraguay, por la primera fecha del torneo Super Rugby Américas, que aglutina a distintas formaciones del continente.

En el estadio Héroes del Curupayty, el equipo dirigido por el DT santiagueño Juan Manuel Leguizamón se imponía 24-6, al término del primer período.

"Hicimos cosas buenas y otras no tanto. Pero estoy contento porque por tratarse del primer partido el rendimiento deja puntos positivos", dijo el entrenador.

"Tenemos que trabajar mucho en nosotros mismos. El foco está puesto en esa situación", completó Leguizamón, de cara al partido del viernes próximo como local ante Raptors, de los Estados Unidos, en instalaciones del Club Atlético San Isidro (CASI).

Los tantos de equipo ganador llegaron a través de sendos tries de Joaquín Moro, Justo Piccardo, Bernabé López Fleming, Santiago Pernas, Bruno Heit y un try penal. Mientras que el pateador Joaquín De la Vega Mendía colaboró con cinco conversiones y dos penales.

En tanto, Cobras de Brasil superó en forma ajustada a Peñarol de Montevideo por 15-13, en el estadio do Cambusano.

En el adelanto del viernes, Dogos XV, franquicia cordobesa, no tuvo inconvenientes para arrollar por 56-8 a los Raptors norteamericanos, en cancha del Tala Rugby Club. (Télam)