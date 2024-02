Pararon al árbitro Joaquín Gil por el escándalo del penal en Riestra-Comunicaciones

El juez Joaquín Gil, quien sancionó un polémico penal para la victoria en el final de Riestra en el partido por Copa Argentina ante Comunicaciones, fue parado por la Asociación Argentina de Árbitros y no dirigirá el fin de semana.

Gil, que quedó envuelto en un escándalo por la sanción que favoreció a Riestra, estaba designado para el choque entre Rafaela y Mitre de Santiago del Estero (el lunes por la segunda fecha del Nacional B) y fue reemplazado por Jorge Baliño.

Gil le dio un penal a Riestra en el último minuto de descuento por una inexistente falta de Cipriano Treppo sobre Gonzalo Bravo, que Banegas convirtió para darle el triunfo 1 a 0 y el pase a la siguiente ronda al equipo de Soldati.

La sanción generó un escándalo en la cancha con los jugadores del "Cartero". Horas después el presidente del club porteño, Ezequiel Segura, acusó al árbitro de “sicario” y pidió que no vuelva a dirigir "nunca más".

“Me avisaron que este árbitro era peligroso. Gil no puede dirigir más, es una vergüenza, que Beligoy se haga cargo del desastre que hizo y nos pusieron a un sicario. Que se compre un campo con la guita que le dieron”, acusó Segura.

Joaquín Gil tuvo varios escándalos en su carrera de árbitro. En 2019, en el Regional Amateur, en la final entre Independiente de Chivilcoy y El Linqueño y cuando el local ganaba 1-0, fue agredido por la hinchada visitante y se suspendió el partido.

En 2021, en la final por el ascenso entre Ben Hur y Racing de Córdoba, los cordobeses ganaron 2 a 1 con un penal polémico que generó incidentes y terminó con los rafaelinos agrediendo a Gil.

Finalmente en 2023, Sol de América de Formosa y Camioneros Argentinos del Norte se enfrentaron para ascender al Federal A y Gil resultó agredido por los futbolistas del equipo perdedor de Camioneros por el mal arbitraje. (Télam)