El Torneo Suizo de Verano organizado por Omar Carbajal en conjunto con el Atlético Boxing Club llegó a su fin en las categorías libre masculino como femenino. Tres días de muchos partidos se vivieron en el Emilio “Pichón” Guatti, donde Patagonia Logística y Brisa se coronaron campeones tras vencer a No se Presenta y Defensa y Justicia respectivamente. El próximo fin de semana jugarán la categoría Sénior.

Se jugó mitad de cancha con 8 jugadores en cancha más el arquero. En la categoría libre masculino se repartieron cuatro equipos en cuatro grupos y en el femenino fue dos grupos con cuatro integrantes.

Los masculinos tuvieron cuartos de final, semifinal y final. Mientras las femenino solo tuvieron semifinal, tercer y cuarto puesto y la gran final.

Durante la tarde y noche del domingo en la cancha del Boxing Club se vio las gradas con bastante cantidad de publico. 24 equipos fueron los que participaron durante este fin de semana, 16 masculinos y 8 femeninos.

Tras haber jugado varios partido en un mismo día, las finales fueron muy tranquilas, llegaban muy cansados al último partido de este Torneo Suizo de Verano. Por el lado de las chicas llegaban Brisa vs. Defensa y Justicia, tras un partido muy parejo y cerrado que terminó 0-0 se definió al campeón desde los doce pasos. Allí Brisa fue más y se quedó con el Torneo Femenino en la categoría libre. Estudiantes Río Gallegos se quedó con el tercer puesto tras superar a Deportivo Sica.

Los masculinos también llegaban muy cansados y se hizo notar durante los 60 minutos. A esta final llegaban Patagonia Logística vs. No se Presenta. El partido terminó 1-0 a favor de los que vestían de verde, el tanto llegó al principio del encuentro, mientras lo que vestían de rojo no pudieron descontar y Patagonia Logística se coronó campeón, se llevó un trofeo y un cordero. Guardianes FC se llevó el tercer lugar tras ganarle a Los de Siempre.

Estos torneos ayudan a los jugadores para preparase bien para este nuevo año. En nuestra ciudad en cuanto a fútbol se hable en estas fechas esta todo muy parado, es por eso que estos torneos tienen tantos clubes anotados.

La Opinión Austral habló con Omar Carbajal, organizador de este torneo que ya piensa en el próximo fin de semana. “Pueden acercarse este ‘finde’ a pasar una tarde en familia y ver fútbol, la categoría estuvo muy buena, mucha competencia y eso es lo que queremos“.

Lo que se viene

El próximo fin de semana se seguirá jugando este Torneo Suizo de Verano, pero esta vez serán los Sénior +35 que participen. Jugarán mitad de cancha, 25 minutos por lado y 5 de descanso. Esta categoría contará con 16 equipos, cuatro grupos con cuatro clubes. Luego habrá cuartos de final, semifinal, tercer y cuarto puesto y la gran final. Este campeonato también será en el “Pichón” Guatti.