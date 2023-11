Placente se mostró confiado para el clásico ante Brasil y aseguró que "no hay que entrar en peleas"

Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina Sub 17, se mostró confiado de cara al clásico de mañana viernes, desde las 9 hora argentina, ante Brasil por la instancia de Cuartos de Final del Mundial de la categoría que se desarrolla en Indonesia.

"Si estamos tranquilos, con confianza y sin entrar en peleas, nos puede ir bien, así que trataremos de hablarles desde ese lado a los chicos en la previa", remarcó Placente.

Al momento de analizar el andar de su selección dentro de la competencia, el técnico argentino agregó que "todo fue fluyendo mediante los partidos, el equipo fue jugando mejor, de menor a mayor, pero también ahora empiezan a jugar el cansancio", aseguró el DT en diálogo con TyC Sports.

"En un torneo tan corto por ahí pensás una cosa y después se va modificando. Es tan rápido todo que el que está mejor en el momento es el que juega. A veces por personalidad, a veces por juego o por lo que el entrenador intuye", agregó.

Sobre las declaraciones de Lionel Scaloni en las que puso en duda su continuidad al frente del proyecto de selecciones, el DT de la Sub 17 aseguró que "me sorprendió como a todos, pero él es grande, muy inteligente y más allá de cómo siga todo, sabe que tiene nuestro apoyo",

Por otra parte, Claudio Echeverri, enganche de River y capitán de la Sub 17, remarcó que "estamos muy bien, motivados, con muchas ganas de jugar porque venimos muy bien y con el equipo vamos a buscar el triunfo".

"Cuando terminó el partido con Venezuela les dije a los chicos que no hay mejor revancha contra Brasil que ahora en los cuartos de final del Mundial", concluyó. (Télam)