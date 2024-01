Plantel salteño se instala en Jujuy con dos refuerzos que inician pretemporada

El plantel de Gimnasia y Tiro de Salta se instaló hoy en la localidad jujeña de Los Arcos, donde continuará la pretemporada con dos refuerzos más asegurados.

Para volver a competir en la Primera Nacional de fútbol luego de 23 años, el elenco 'albo' que dirige el DT Rubén Forestello concretó en las últimas horas los arribos de Lautaro Gordillo y Juan Galetto.

Gordillo es atacante, tiene 24 años y extendió su vinculación con Ferro Carril Oeste hasta diciembre de 2025. La entidad de Caballito lo prestó hasta fin de año a Gimnasia y Tiro, con una opción de compra.

Por su lado, el defensor Galetto, de 27, regresó a la entidad, después de un tránsito por dos temporadas en Chaco For Ever.

El plantel 'albo' que se trasladó a la vecina provincia jujeña está integrado por Federico Cosentino, Federico Abadía, Facundo Abraham, Lucas Beltrán, Ivo Chaves, Raúl Chamorro, Guido Milán, Adolfo Tallura, Daniel Abello, Rubén Villareal, Ignacio Sanabria, Ezequiel Neira

Además, figuran Facundo Heredia, Valentín Madrazo, Jeremías Rosales, Exequiel Narese, Matías Birge, Walter Busse, Daniel Carrasco, Ariel Chaves, Lucas Rodríguez, Fabricio Rojas, Agustín Araujo, Maximiliano Ibáñez, Brian Duarte, Juan Rocca, Tomás Attís, Lautaro Gordillo y Juan Galetto.

Gimnasia y Tiro debutará oficialmente en el torneo enfrentándose como local a Chaco For Ever, en partido válido por la primera fecha de la zona B, que se jugará durante el primer fin de semana de febrero.

