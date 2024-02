Pochettino aseguró que cuenta con el apoyo de los dueños de Chelsea

El entrenador de Chelsea, el argentino Mauricio Pochettino, aseguró hoy que recibió el apoyo de los dueños del club tras de perder el domingo último ante Liverpool la final de la Copa de la Liga.

"Los dueños me mostraron su apoyo después de la final. Todd Boehly (dueño) también me envió un bonito mensaje", contó Pochettino en la conferencia de prensa previa al partido de mañana por la Copa FA ante Leeds.

"Después de la final me encontré con Behdad Eghbali (copropietario) y estuvimos hablando sobre el partido y la oportunidad que perdimos", agregó el DT santafesino sobre su relación con los responsables del club.

En 2022, el empresario estadounidense Todd Boehly adquirió el Chelsea e invirtió casi mil millones de euros en refuerzos.

"Por supuesto que estamos decepcionados", reiteró Pochettino, quien volvió a poner como ejemplo el ciclo de Jürgen Klopp en Liverpool.

"Liverpool no ganó ningún título en los primeros años de Klopp (el primero fue en el quinto) pero contó con el apoyo del club para seguir adelante y ahora están recibiendo lo que se merecen", señaló sobre la etapa del alemán que finalizará a fin de temporada y lleva cinco trofeos nacionales y tres internacionales.

Chelsea, con Enzo Fernández recibirá mañana desde las 16:30 a Leeds United en busca de los cuartos de final de la Copa FA. (Télam)