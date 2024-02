Pochettino se defiende de las críticas de Gary Neville tras perder la final de la Copa de la Liga

El entrenador de Chelsea, el argentino Mauricio Pochettino, se defendió de las críticas que recibió por parte del reconocido exjugador inglés Gary Neville por la derrota ante Liverpool en la final de la Copa de la Liga.

El exdefensor de Manchester United, en su rol de comentarista, aseguró que el equipo del santafesino recula cuando juega "bajo presión" y que debió "haber atacado" más a Liverpool, que venía afectado por una importante lista de bajas.

"No tengo ninguna simpatía por Chelsea, un equipo 'bottlejob' de 1.000 millones de libras", expresó Neville.

El término "bottlejob" es utilizado despectivamente en el fútbol inglés para los jugadores o equipos que se ven afectados cuando juegan "bajo presión".

"Si dijo eso creo que no es justo hablar de esta manera", respondió Pochettino cuando fue consultado por los comentarios de Neville.

"Somos un equipo joven y no hay nada que comparar con Liverpool sólo porque terminaron con algunos jugadores jóvenes. Creo que es imposible compararlos. Tengo una buena relación con Gary Neville. Respeto su opinión pero él sabe que la dinámica de los dos equipos es completamente diferente", agregó Pochettino luego de derrota por 1-0 sobre el final de la prórroga ante Liverpool.

Pese al golpe, el entrenador santafesino se mostró firme para continuar en el cargo.

"Vamos a mantenernos fuertes, hay que creer en este proyecto y ver qué podemos hacer en el futuro. Somos un equipo joven", concluyó. (Télam)