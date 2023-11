Polonia expulsó a cuatro jugadores del plantel Sub 17 por estar alcoholizados

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Selección Sub 17 de Polonia, rival de Argentina en el Grupo D del campeonato Mundial de la categoría que que se disputará en Indonesia, se quedó sin cuatro jugadores que fueron dados de baja por la Federación de su país por estar alcoholizados, quienes no podrán ser reemplazados.

El equipo europeo quedó involucrado en un verdadero escándalo interno ya que cuatro de sus futbolistas fueron dados de baja por su propia Federación por actos de indisciplina, al ser descubiertos en la concentración alcoholizados tras pasar la noche en un bar de la ciudad de Bali.

El problema para Polonia es que los cuatro futbolistas en cuestión, Oskar Tomczyk, Filip Rozgi, Jan Labendzki y Filip Wolski, piezas importantes en su equipo, no podrán ser reemplazados, ya que la FIFA le negó a la selección polaca que pueda realizar cambios en la lista por lo que sólo podrá contar con 14 jugadores durante el certamen.

"Debido a conducta antideportiva y violación del reglamento, el cuerpo técnico de la selección Sub 17 decidió retirar a cuatro jugadores del grupo", explicó la Federación polaca en un comunicado.

La prensa polaca precisó además que en el bar de Indonesia en donde estuvieron bebiendo, los jugadores se tomaron a golpes con los lugareños y uno de los futbolistas regresó a la concentración con “el arco de la ceja roto”.

Tomczyk juega en la reserva de Lech Poznan y era seguido por la Real Sociedad de España, ya que es un centrodelantero que acumula 11 goles en 33 partidos con su equipo.

Este escándalo sucedió a pocas horas del debut de Polonia en el Mundial ante Japón, previsto para mañana a las 9 (hora argentina). Y después se medirá con Senegal y Argentina. (Télam)