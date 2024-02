Ponce de León no correrá en El Calafate por "presupuesto"

El piloto Gabriel Ponce de León, con un Ford, reconoció que no participará este fin de semana de la competencia inaugural del campeonato de Turismo Carretera (TC), previsto en el autódromo de El Calafate, por una cuestión presupuestaria.

“No llego con el presupuesto. Está todo muy complicado. Vamos a ir viendo carrera a carrera” admitió el juninense, de 44 años, sobre su ausencia en la prueba en territorio santacruceño, con lo que se iniciará el torneo 2024.

“Dependerá un poco de lo que vaya apareciendo, del apoyo económico y de lo que pueda ir juntando previo a cada carrera”, sostuvo Ponce de León, en declaraciones al sitio ‘Sólo TC’.

A pesar de lo apuntado, la presencia del subcampeón de TC en la temporada 2010 no está garantizada para la segunda exigencia en Viedma, programada para marzo.

“La idea es estar en Viedma, pero hoy es todo incertidumbre. Hasta por lo menos una semana antes de la carrera no sabría decir si estaré. La idea es ir, porque los gastos son mucho menores que ir a El Calafate, cuyos costos de logística son muy elevados”, describió.

El también tricampeón del TC 2000 en las ediciones 2001, 2003 y 2005 interviene con una máquina de su propiedad, con motorización propia.

En la pasada temporada, Ponce de León corrió en 11 de las 15 carreras disputadas, con un noveno puesto en Posadas como mejor resultado.

Para la competencia inicial en El Calafate, pautada para el domingo 25, está prevista la actuación de cinco marcas (Ford, Chevrolet, Dodge, Torino y Toyota), con diez modelos diferentes.

Es que Ford tendrá automóviles tipo Mustang; la Chevy contará con la Camaro; Dodge con un modelo Challenger; Torino con un formato renovado y Toyota con un Camry, con nueva carrocería.

(Télam)