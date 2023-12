Por ser socia del club, se excusó la nueva jueza de la causa de las elecciones de Boca Juniors

La jueza civil Adriana Romero, socia activa del Club Atlético Boca Juniors, se excusó de intervenir en el expediente en el que fueron suspendidas las elecciones en esa institución deportiva previstas para el domingo pasado y del que había quedado a cargo en segunda instancia, informaron fuentes judiciales.

La magistrada, que estaba a cargo de la causa mientras se analiza la recusación presentada contra su colega que suspendió las elecciones, Débora Abrevaya, invocó en su excusación que ella misma es social del club “xeneize”.

“Considerando que se encuentran reunidos elementos de entidad que justifican el temperamento adoptado, resuelvo excusarme de entender en los presentes actuados”, sostuvo la jueza en la resolución de tres páginas a la que accedió Télam.

La jueza remarcó que conserva su imparcialidad para intervenir en el caso, pero recordó que el código de procedimientos establece que el ser socio del club que se encuentra bajo análisis judicial es motivo objetivo para aplicar un criterio de prudencia y excusarse para despejar cualquier temor de parcialidad.

“Toda vez que ostento el carácter de socia del Club Atlético Boca Juniors, y teniendo en cuenta lo dicho por la jurisprudencia (…), considero prudente excusarme de entender en el presente proceso a fin de preservar la debida administración de justicia y neutralizar cualquier temor de parcialidad que tal circunstancia pudiera albergar en los sometidos a juzgamiento”, sostuvo.

“Por lo demás, cabe referir que la imparcialidad del juez frente al caso implica la objetividad de la actividad jurisdiccional para posibilitar un juicio adecuado a los requisitos constitucionales. En tal sentido cabe dejar sentado que frente a este, o a cualquier otro proceso que me sea sometido a juzgamiento, habré de preservar la imparcialidad sin involucramiento personal que pueda influir en mi decisión”, remarcó.

Romero, a quien le quedó la causa por sorteo tras la recusación a Abrevaya, había sido cuestionada ayer por el actual vicepresidente del club y candidato a presidente, Juan Román Riquelme.

"Ahora cambió la jueza a cargo y quedó Analía Romero, que en 2013 junto a su marido y sus hijos se hicieron socios del club. Y si lo hicieron, debe ser reglamentario. Si fue así, entiendo que Analía cuando miró los papeles vio que estaba todo en regla. Si ella aceptó siendo jueza, quiere decir que vamos a tener elecciones", afirmó el ídolo anoche en el canal de Boca.

Mientras tanto la sala E de la Cámara Civil, integrada por José Benito Fajre, Ricardo Li Rosi y Marisa Sorini, sigue analizando la continuidad o no de Abrevaya al frente del expediente.

Abrevaya, que suspendió las elecciones en Boca programadas para el domingo pasado por una medida cautelar a raíz de un reclamo por parte de la oposición por supuestas irregularidades en el padrón, denunció que recibió amenazas de muerte y se encuentra con custodia policial.

La medida tomada hoy por Romero vuelve a demorar la fecha de la elección en Boca, y ahora en el oficialismo se piensa en el sábado 23 de este mes, víspera de Nochebuena, como una opción posible dentro de un panorama incierto.

Se verá, eso sí, si el sábado es aceptado por la oposición. La fecha inicial era el 2 de diciembre, también sábado, y en principio fue postergada un día por un pedido de la Delegación de Asociaciones Israelíes de Argentina (DAIA). En la comunidad judía, el sábado (Shabbat) es un día de descanso que impide realizar determinadas actividades. Ahora parece ser la última opción de este año.

En tanto, y más allá de las decisiones deportivas que debe tomar la dirigencia (sin ir más lejos el nuevo entrenador), el plantel está citado para el 26 de este mes.

Hay que ver qué sucede con el juvenil Valentín Barco, por quien viene a la carga Manchester City (Inglaterra).

Barco tiene una cláusula de salida de 10 millones de dólares y su contrato termina el 31 de diciembre del 2024.

Se verá también qué piensa el futbolista, que se presentó hoy en el predio de la AFA junto a sus compañeros "xeneizes" Leandro Brey, Cristian Medina, Nicolas Valentini y Ezequiel Fernández para estar en el plantel de la selección Sub 23 que dirige Javier Mascherano, para jugar el 14 y 17 del corriente ante Ecuador. (Télam)