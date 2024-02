Por un recital de la "Mona" Jiménez piden cambiar el día del partido entre Belgrano y Talleres

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba elevó hoy un pedido de cambio de fecha para los organizadores del clásico Belgrano-Talleres, previsto para el próximo sábado, a las 22, debido a que esa misma noche habrá un show del cuartetero Carlos "La Mona" Jiménez, en el predio del estadio Mario Kempes.

La propuesta realizada por el organismo provincial fue elevada la semana pasada y aunque no se conoce si prosperará la petición, confían en que pueda modificarse.

Según trascendió, autoridades de ambos clubes estarían dispuestas a aceptar un cambio de fecha, y una posibilidad que se baraja es que se dispute el lunes 26.

La decisión se tomaría finalmente mañana, luego de que ambos equipos jueguen sus partidos de la sexta fecha: Belgrano como local ante Sarmiento y Talleres en su visita a Barracas Central.

Si bien los dos estadios -Julio César Villagra y Kempes- están distantes al menos de unas 50 cuadras entre sí, el Ministerio prefiere que no se realicen dos movilizaciones de tal magnitud en la misma noche, para que no haya altercados entre simpatizantes mientras se dé el show musical, y para evitar encontronazos en los traslados del público de uno y otro evento.

El ministro de Seguridad local, Juan Pablo Quinteros, dijo días atrás: "Cursamos un pedido para que cambien el día. El evento autorizado desde enero es el de "La Mona" Jiménez y posteriormente se fijó el clásico para el mismo día y a la misma hora”.

“Jugarían en Alberdi y a muy poco minutos tendríamos 50 mil personas en el Kempes. Un gol de uno u otro puede repercutir a escasos kilómetros”, reforzó el funcionario en declaraciones a Canal 12 de Córdoba.

El partido a jugarse en la cancha de Belgrano corresponde a la fecha de los clásicos, la séptima de la Copa de la Liga, y se espera sea de alto voltaje como cada vez que se cruzan los dos equipos más importantes de Córdoba.

En el encuentro que se jugará en el estadio del "Pirata" sólo se permitirá el acceso para el público local.

En caso de ser corrido para el domingo 25 o lunes 26, la agenda no compromete a ninguno de los dos de acuerdo a sus siguientes compromisos, ya que Talleres recibirá en la fecha posterior a River el sábado 2 de marzo, y Belgrano el domingo 3 visitará a Boca en la Bombonera, por lo que hay expectativas desde la cartera de Seguridad para que el pedido prospere. (Télam)