Prediger confirmó negociaciones con Colón: "Lo único que quiero es volver"

El mediocampista Sebastián Prediger, quien finalizó su vínculo con Tigre, confirmó las negociaciones que lleva adelante con la nueva dirigencia de Colón de Santa Fe para concretar el retorno al club donde se formó y dijo que "lo único" que quiere "es volver".

El jugador, nacido en Crespo, Entre Ríos, debutó con la camiseta de Colón en la temporada 2006-07 y también jugó en Millonarios de Colombia, Porto de Portugal, Cruzeiro de Brasil, Boca Juniors, Baniyas SC de Emiratos Árabes, Estudiantes de La Plata, Belgrano de Córdoba, Newell's Old Boys, San Martín de Tucumán y Tigre.

"Lo único que quiero es volver, porque sé que me queda algo de fútbol y lo quiero gastar ahí. Quiero estar ahí con Colón", indicó el volante de 37 años a radio Gol de Santa Fe.

Respecto de las negociaciones con la dirigencia que encabeza Víctor Godano, Prediger, dijo que "la nueva Comisión Directiva me habló, pero aún no sé nada".

"Yo no tenía idea quién iba a ser el técnico, no pensé nada", añadió, a la vez que se mostró confiado en que "nada lo va a frustrar" y confirmó que está "en contacto (con los dirigentes) y también con mi representante".

El club santafesino está cerca de contratar como director técnico a Iván Delfino para afrontar el campeonato de la Primera Nacional, tras descender de categoría.

"Para este torneo tenés que armar un equipo de Primera, con los mejores jugadores que puedas conseguir. Va a ser un campeonato diferente incluso al que acaba de terminar, porque ahora aparece un equipo grande como Colón, al que todos le van a jugar una final y le van a querer ganar", evaluó Prediger. (Télam)