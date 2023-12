Presidenta de la Federación inglesa acusó a Rubiales de conducta "desagradable y agresiva"

Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa de fútbol, dijo que Luis Rubiales, ex presidente de la federación española, suspendido por tres años, tuvo una conducta agresiva y desagradable al saludar a las jugadoras británicas, tras la final del mundial femenino celebrado en Nueva Zelanda y Australia, en declaraciones hecha a la FIFA que salieron a la luz hoy.

En esas declaraciones a la FIFA, Hewitt renovó las acusaciones contra el ex directivo, en particular su comportamiento en la noche en la que besó en los labios sin consentimiento a la jugadora ibérica Jenni Hermoso, tras la final del Mundial en la que derrotaron a Inglaterra.

"Rubiales fue desagradable e innecesariamente agresivo al acariciar el rostro de Laura Coombs y besar agresivamente a Lucy Bronze, mientras las jugadoras recibían medallas y trofeos", explicó Hewitt en dichos citadas por BBC Sports.

Según el informe, Hewitt añadió sobe el particular momento: "Rubiales saludó calurosamente a cada árbitro con un apretón de manos. El equipo inglés subió al escenario de forma individual. estrechó la mano de cada jugadora, le tocó el brazo de algunas y le acarició el rostro a Coombs, algo que encontré un extraño, y besó con fuerza el rostro a Bronze”.

En cuanto a la relación de Rubiales con las españolas, la dirigente inglesa puntualizó: "Sus abrazos fueron correspondidos, pero los besos no. Parecía que algunas movían la cabeza para evitar el beso. Me sentí profundamente incómoda y avergonzada.

Sobre los dichos de Hewitt el ex dirigente español dijo en su momento: "es repugnante que Hewitt me describa como una especie de sinvergüenza. Miente de manera descarada y su declaración no le hace ningún favor a su posición en la FA inglesa".

La FIFA rechazó la evaluación de Rubiales y dijo que no tenía "ningún motivo para dudar" de los comentarios de Hewitt. También señaló que en “ningún momento Rubiales se disculpó por sus acciones, limitándose a afirmar que ‘no debieron haber sucedido’”.

Rubiales renunció en septiembre después de semanas de negarse a dimitir. El panel disciplinario consideró que el comportamiento de Rubiales era "imperdonable e inaceptable". (Télam)