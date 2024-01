Presidente de Barcelona garantiza "compromiso máximo" de Xavi pese al anuncio de su salida

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, garantizó este domingo que el director técnico, Xavi Hernández, mantendrá un "compromiso máximo" con el club, pese al sorpresivo anuncio de su salida al final de la temporada, que se conoció este sábado después de la derrota con Villarreal (5-3) en LaLiga.

La decisión adelantada del entrenador no afectará, a su entender, la búsqueda de los objetivos deportivos tanto en el torneo español como en la Liga de Campeones de Europa, en la que el equipo "blaugrana" tiene por delante una serie de octavos de final ante Napoli de Italia.

"Su compromiso y el de su staff será el máximo hasta el final de la temporada. La Liga está difícil, pero no está perdida. Se tiene que luchar para quedar lo más arriba posible sin descartar ganarla y se tiene que poner todo lo que tenemos para intentar ganar la Champions. Iremos paso a paso desde el Nápoles, con más carácter y sin perder la concentración", declaró Laporta en un mensaje difundido por los canales oficiales del club.

Tras hundirse ante el "Submarino Amarillo" en Montjuic, Xavi sorprendió con el anuncio de su alejamiento al término de la actual campaña, que recientemente sufrió otros dos golpes duros con la derrota ante Real Madrid en la final de la Supercopa de España, disputada en Arabia Saudita, y la eliminación en cuartos de final de la Copa del Rey a manos de Athletic Bilbao.

"Xavi me comunicó que a final de temporada se iría, que quería acabar la temporada. Es una fórmula que acepto porque me la propone él, que es una leyenda del barcelonismo. La situación no es agradable para nadie y hace falta unión ante este momento", asumió el presidente.

"Con el entrenador dándolo todo y el compromiso de los jugadores esperemos conseguir a final de temporada alguno de los objetivos que nos hemos marcado", finalizó. (Télam)