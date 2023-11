Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tercera fecha del Torneo Regional Amateur se disputará hoy en el Emilio “Pichón” Guatti, donde se medirán Ferrocarril YCF de Río Gallegos y Deportivo Esperanza de El Calafate, el duelo iniciará a las 14:00. Ambos vienen de caer frente al Atlético Boxing Club, el “Carbonero” por 2-0 y los calafateños por 4-0.

El Boxing Club quedará libre durante esta jornada y el domingo 26 de noviembre jugará la cuarta fecha frente a Ferrocarril YCF. Si los resultados juegan para el Albiverde, estos mimos podrían clasificar a los octavos de final en el cuarto partido.

Ferrocarril YCF cuenta con un plantel de gente experimentada y con jugadores muy jóvenes, mientras Deportivo Esperanza tiene mucho más “pibes” que experimentados.

Se esperan que hinchas de Deportivo Esperanza viajen a Río Gallegos para alentar a su club. Los cuales deberán ingresar media hora antes del arranque del partido para no cruzarse con la parcialidad local.

Uno de los jugadores más experimentados de Ferrocarril YCF es Richard Bazán, el mismo jugó Regionales con el Atlético Boxing Club, Petrolero Austral y Defensores del Carmen. “Nariz” como le dicen habló con La Opinión Austral y el mismo se mostró conforme con la primera fecha, además recalcó que su edad no impide que de lo mejor en esta instancia.

“Por suerte tuvimos una excelente semana de entrenamiento con buen número de jugadores. Donde el DT puede elegir cualquier variante y plantear el partido que más le parezca, que nos pueda llevar a conseguir lo que queremos”, dijo.

“Es una alegría muy grande volver a jugar un regional, quienes tuvimos la suerte de jugar este tipo de torneo sabemos que es diferente y se siente de otra manera el vestuario, la gente en la cancha, el color que se le da al torneo“, sostuvo.

“Si bien no pudimos llevarnos el primer partido no se baja los brazos para nada, sabemos que podemos dar más. Creo que hicimos un muy buen partido donde se destacan los más chicos que se la bancaron como unos campeones, muchos sino la gran mayoría es la primera vez que juegan un regional, ósea nervios y muchas cosas pasan por la cabeza de. Por eso no es un partido perdido sino que lo vemos desde otro lado donde ganaron los chicos“, agregó.

“A la gente de Ferro que seguro va a estar presente como siempre en la cancha agradecerles por lo que hacen, todo el trabajo y lo bien que hacen sentir a los que visten la camiseta, nacimos en el barrio al lado de la cancha de Ferro. Mi padre, mis hermanos, todos pasamos por la Ferro y hoy de nuevo con esta camiseta es increíble, muchos recuerdos. Gracias infinitas querido Carbonero“, finalizó Richard Bazán.