-Fecha 6-

Zona A: Alvarado-Patronato, Guemes (SE)-Tristán Suárez, Gimnasia (Jujuy)-All Boys, Deportivo Maipú-Agropecuario, Ferro-Brown de Puerto Madryn, San Miguel-San Martín de San Juan, Quilmes-Arsenal, Talleres (RE)-San Martín (T) y Estudiantes-Chacarita

Zona B: Colón-Aldosivi, Almirante Brown-Mitre, Atlanta-Gimnasia y Tiro, Def. Unidos-Gimnasia (Mendoza), Dep. Madryn-Nueva Chicago, Atlético de Rafaela-Dep. Morón, San Telmo-Temperley, Chaco For Ever-Brown (A) y Defensores de Belgrano-Almagro

Interzonal: Estudiantes de Río Cuarto-Racing de Córdoba

-Fecha 7-

Zona A: San Martín (T)-Estudiantes, Arsenal-Talleres RE, San Martín (SJ)-Quilmes, Brown (PM)-San Miguel, Agropecuario-Ferro, All Boys-Deportivo Maipú, Tristán Suárez-Gimnasia (J), Patronato-Guemes y Racing (C)-Alvarado.

Zona B: Almagro-Chaco For Ever, Brown (A)-San Telmo, Temperley-Atlético de Rafaela, Dep. Morón-Dep. Madryn, Nueva Chicago-Def. Unidos, Gimnasia (M)-Atlanta, Gimnasia y Tiro-Almirante Brown, Mitre-Colón y Aldosivi-Estudiantes de Río Cuarto.

Interzonal: Chacarita-Defensores de Belgrano

-Fecha 8-

Zona A: Guemes-Racing de Córdoba, Gimnasia de Jujuy-Patronato, Deportivo Maipú-Tristán Suárez, Ferro-All Boys, San Miguel-Agropecuario, Quilmes-Brown (PM), Talleres (RE)-San Martín (SJ), Estudiantes-Arsenal y Chacarita-San Martín (T).

Zona B: Estudiantes de Río Cuarto-Mitre, Colón-Gimnasia y Tiro de Salta, Almirante Brown-Gimnasia de Mendoza, Atlanta-Nueva Chicago, Def. Unidos-Deportivo Morón, Dep. Madryn-Temperley, At. De Rafaela-Brown (A), San Telmo-Almagro y Chaco For Ever-Defensores de Belgrano.

Interzonal: Aldosivi-Alvarado

-Fecha 9-

Zona A: Arsenal-Chacarita, San Martín (SJ)-Estudiantes, Brown (PM)-Talleres RE, Agropecuario-Quilmes, All Boys-San Miguel, Tristán Suárez-Ferro, Patronato-Dep. Maipú, Racing de Córdoba-Gimnasia (J) y Alvarado-GUemes.

Zona B: Defensores de Belgrano-San Telmo, Almagro-Atlético de Rafaela, Brown (A)-Deportivo Madryn, Temperley-D. Unidos, Dep. Morón-Atlanta, Nueva Chicago-Almirante Brown, Gimnasia (Mendoza)-Colón, Gimnasia y Tiro-Estudiantes de Río Cuarto y Mitre-Aldosivi.

Interzonal: San Martín (T)-Chaco For Ever.

-Fecha 10-

Zona A: Gimnasia (J)-Alvarado, Dep. Maipú-Racing de Córdoba, Ferro-Patronato, San Miguel-Tristán Suárez, Quilmes-All Boys, Talleres (RE)-Agropecuario, Estudiantes –Brown (PM), Chacarita-San Martín (SJ) y San Martín (T)-Arsenal

Zona B: Aldosivi-Gimnasia y Tiro, Estudiantes de Río Cuarto-Gimnasia (M), Colón-Nueva Chicago, Almirante Brown-Deportivo Morón, Atlanta-Temperley, Def. Unidos-Brown (A), Deportivo Madryn-Almagro, Atlético de Rafaela-Defensores de Belgrano y San Telmo-Chaco For Ever.

Interzonal: Mitre-Guemes

