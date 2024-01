Programa de partidos de la Primera Nacional

El siguiente es el programa de partidos previsto para el torneo de la Primera Nacional de fútbol, que empezará el primer fin de semana de febrero y comprenderá dos zonas, con disputa también de partidos interzonales.

-Fecha 1-

Zona A: Talleres de Remedios de Escalada-San Miguel, Estudiantes de Caseros-Ferro, Chacarita Juniors-Deportivo Maipú de Mendoza, San Martín de Tucumán-Gimnasia de Jujuy, Arsenal-Guemes de Santiago del Estero, San Martín de San Juan-Alvarado de Mar del Plata, Brown de Puerto Madryn-Racing de Córdoba, Agropecuario de Carlos Casares-Patronato de Paraná y All Boys-Tristán Suárez.

Zona B: Deportivo Morón-Brown de Adrogué, Nueva Chicago-Almagro, Gimnasia de Mendoza-Defensores de Belgrano, Gimnasia y Tiro de Salta-Chaco For Ever, Mitre de Santiago del Estero-San Telmo, Aldosivi de Mar del Plata-Atlético de Rafaela, Estudiantes de Río Cuarto-Deportivo Madryn, Colón de Santa Fe-Def. Unidos de Zárate y Almirante Brown-Atlanta

Interzonal: Quilmes-Temperley

-Fecha 2-

Zona A: Patronato-All Boys, Racing de Córdoba-Agropecuario, Alvarado-Brown de Puerto Madryn, Guemes-San Martín de San Juan, Gimnasia (J)-Arsenal, Deportivo Maipú-San Martín de Tucumán, Ferro-Chacarita, San Miguel-Estudiantes y Quilmes-Talleres (RE)

Zona B: Atlanta-Colón, Def. Unidos-Estudiantes Río IV, Dep. Madryn-Aldosivi, Atlético de Rafaela-Mitre, San Telmo-Gimnasia y Tiro, Chaco For Ever-Gimnasia (M), Defensores de Belgrano-Nueva Chicago, Almagro-Dep. Morón y Brown de Adrogué-Temperley.

Interzonal: Almirante Brown-Tristán Suárez

-Fecha 3-

Zona A: Estudiantes-Quilmes, Chacarita-San Miguel, San Martín (T)-Ferro, Arsenal-Dep. Maipú, San Martín (SJ)-Gimnasia (J), Brown (PM)-Guemes, Agropecuario-Alvarado, All Boys-Racing de Córdoba y Tristán Suárez-Patronato.

Zona B: Temperley-Almagro, Deportivo Morón-Defensores de Belgrano, Nueva Chicago-Chaco For Ever, Gimnasia (M)-San Telmo, Gimnasia y Tiro-Atlético de Rafaela, Mitre-Dep. Madryn, Aldosivi-Defensores Unidos, Estudiantes de Río Cuarto-Atlanta y Colón-Almirante Brown.

Interzonal: Talleres (RE)-Brown (A)

-Fecha 4-

Zona A: Racing de Córdoba-Tristán Suárez, Alvarado-All Boys, Guemes-Agropecuario, Gimnasia (J)-Brown (PM), Dep. Maipú-San Martín (SJ), Ferro-Arsenal, San Miguel-San Martín (Tucumán), Quilmes-Chacarita y Talleres de Remedios de Escalada-Estudiantes.

Zona B: Almirante Brown-Estudiantes de Río Cuarto, Atlanta-Aldosivi, Def. Unidos-Mitre, Dep. Madryn-Gimnasia y Tiro, Atlético Rafaela-Gimnasia (M), San Telmo-Nueva Chicago, Chaco For Ever-Deportivo Morón, Defensores de Belgrano-Temperley y Almagro-Brown (Adrogué)

Interzonal: Colón-Patronato

-Fecha 5-

Zona A: Chacarita-Talleres RE, San Martín (T)-Quilmes, Arsenal-San Miguel, San Martín (SJ)-Ferro, Brown (PM)-Dep. Maipú, Agropecuario-Gimnasia (Jujuy), All Boys-Guemes (SE), Tristán Suárez-Alvarado y Patronato-Racing de Córdoba

Zona B: Brown (A)-Defensores, Temperley-Chaco For Ever, Deportivo Morón-San Telmo, Nueva Chicago-At. Rafaela, Gimnasia (M)-Deportivo Madryn, Gimnasia y Tiro-Def. Unidos, Mitre-Atlanta, Aldosivi-Almirante Brown y Estudiantes de Río Cuarto-Colón

Interzonal: Estudiantes-Almagro.

(sigue…) (Télam)