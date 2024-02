Puerto Cabello le ganó a Defensor Sporting en la inauguración de la Copa Libertadores 2024

Puerto Cabello, de Venezuela, le ganó esta noche por 3 a 2 a Defensor Sporting, de Uruguay, en el Estadio Misael Delgado, de Valencia, en el cotejo que dio inicio a la Copa Libertadores 2024.

Los goles que le dieron la victoria al equipo local los marcaron los Antonio Romero (1m. PT), Miku (38m. PT) y Michael Covea (43m. ST, ex San Martín de San Juan y Rosario Central).

Por su parte, en el elenco “charrúa” convirtieron Facundo Bernal (24m. PT) y Octavio Rivero (22m. ST, de penal), que había puesto el 2 a 2 parcial.

En Puerto Cabello fueron titulares los argentinos Christian Moreno (ex Almirante Brown), Facundo Cobos (ex Patronato) y Federico Bravo, ex Boca Juniors que se alistò como capitán del equipo.

En Defensor Sporting estuvo entre los titulares Fernando Elizari (ex Unión de Santa Fe) y en el complemento ingresó Renzo Giampaoli (ex Quilmes y Boca Juniors).

El cotejo de vuelta será el martes 13 a las 21.30 en el estadio Centenario, de Montevideo.

El ganador de la Fase 3 se medirá en la 2 con Nacional de Uruguay.

Por otro lado, en relación a los equipos argentinos, Godoy Cruz de Mendoza hará su debut en la Fase 2 ante Colo Colo, de Chile, dirigido por el bonaerense Jorge Almirón, exDT de Boca Juniors.

Además, River Plate, Rosario Central, Estudiantes (La Plata), Talleres, de Córdoba, y San Lorenzo ya están clasificados a la fase de grupos que será sorteada el 18 de marzo.

(Télam)