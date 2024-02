Pussetto, duro con Adam Bareiro: "Esa clase de jugadores no suma"

El delantero de Huracán Ignacio Pussetto criticó duramente al capitán de San Lorenzo, el paraguayo Adam Bareiro, de quien dijo es "de esa clase de jugadores que no suman", tras el empate 0-0 en el clásico por la séptima fecha de la Copa de la Liga.

"Bareiro es un jugador al que le dan bastantes licencias para jugar, para hablar y hacer su juego. A mi parecer, lamentablemente, esa clase de jugador no suma. Pero bueno es su forma de jugar y ojalá tenga éxito de esa manera", dijo Pussetto luego del encuentro.

El enojo con Bareiro surgió luego de una jugada en la que le pegó con el taco de su botín al volante de Huracán Rodrigo Echeverría, al que le produjo un corte en la cara. El paraguayo ya estaba amonestado y los jugadores del "Globo" reclamaron su expulsión pero el juez del partido, Nazareno Arasa, no lo hizo.

Pussetto también fue crítico con el juego desplegado por San Lorenzo: "Su planteo fue muy mezquino, vinieron a defenderse y a llevarse algo y se fueron felices con el punto".

Aunque reconoció: "El partido fue difícil jugarlo por el estado de la cancha. Pero nos vamos un poco tristes por no haberlo ganado". (Télam)