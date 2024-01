"Queremos dar pelea en la Copa de la Liga", dijo Hernán Galíndez, refuerzo de Huracán

El arquero de Huracán, Hernán Galíndez, señaló hoy que su equipo buscará "dar pelea" en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), de cara al debut del viernes ante Banfield, de visitante, por la Zona A.

"El grupo me abrió las puertas de la mejor manera. Veo a Huracán como uno de los planteles competitivos y con una propuesta interesante. La idea es ser un equipo competitivo y dar pelea en todos los planos. Queremos defender la camiseta como corresponde en un club importante", dijo el arquero en contacto con los medios.

"Hicimos una buena gira por Uruguay y ya estamos cerca de lo más lindo, que es competir. No tenemos margen de error porque es un campeonato corto y exprés", evaluó.

Galíndez, de 36 años, jugó en Rosario Central; en Universidad Católica y Aucas en Ecuador; y Universidad de Chile. En el 2020 se nacionalizó ecuatoriano y jugó en todo el ciclo con Gustavo Alfaro como entrenador del seleccionado de la "tricolor", al punto de que estuvo en el arco durante el Mundial de Qatar 2022.

"El inicio de los campeonatos suelen ser complejos para todos porque quedan cosas por aceitar. Ahora nos tocará ir a una cancha complicada como la de Banfield, que viene de hacer un gran torneo el año pasado", analizó.

"Me tocó llegar una semana más tarde que el grupo a la pretemporada pero también estaba de buena manera física. El cuerpo técnico nos pide mucho juego con los pies, que en lo personal es un proceso nuevo aunque lo repetí en otros clubes. Hay que acostumbrarse a los movimientos de los compañeros", explicó.

De cara al debut del "Globo", la incógnita que tendrá que develar el DT Facundo Sava es quién reemplazará al delantero Matías Cóccaro, quien dejó la institución para continuar su carrera en el fútbol de los Estados Unidos.

Un posible once de Huracán para visitar a Banfield sería con Hernán Galíndez; Lucas Souto, Fernando Tobio, Lucas Carrizo y César Ibáñez; Rodrigo Echeverría, Williams Alarcón, Héctor Fértoli; Walter Mazzantti, Leonardo Garate e Ignacio Pussetto. (Télam)