Quilmes suma al mediocampista Marcos Enrique como refuerzo

El mediocampista Marcos Enrique es el nuevo refuerzo de Quilmes para la próxima temporada de la Primera Nacional, cuyo campeonato comenzará el primer fin de semana de febrero.

Enrique, de 24 años y de último paso por Almirante Brown, llegó al "cervecero" en condición de jugador libre y firmó contrato hasta diciembre de 2025, según informó el club en sus redes sociales.

El futbolista, surgido en Vélez Sarsfield, también jugó en Instituto de Córdoba y Cerro Largo de Uruguay.

Quilmes, que jugará en la Zona A de la Primera Nacional, incorporó hasta el momento a: Ramiro Martínez (Acassuso), Matías Ferreira (Delfín SC de Ecuador), Lautaro Parisi (Gutiérrez SC de Mendoza ), Leandro Allende (Chaco For Ever), Ramiro Luna (San Telmo) y Federico Pérez (Comunicaciones).

Además, al equipo que dirige Darío Franco se sumaron el defensor Santiago Moya -ex Independiente Rivadavia de Mendoza- y el delantero Maximiliano Alanís, proveniente de Atlético Tucumán.

Quilmes iniciará el torneo con el descuento de tres puntos, por una sanción tras los incidentes en un partido de 2023 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El "cervecero" debutará como local ante Temperley, en el primer partido interzonal de la Primera Nacional. (Télam)