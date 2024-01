Quimsa mantiene invicto y vence a Nacional de Montevideo

Quimsa de Santiago del Estero, con tres victorias en igual cantidad de presentaciones, mantuvo esta noche el invicto en el grupo B de la Básquetbol Champions League Américas (BCLA), al derrotar a Nacional de Montevideo por 86-78 en Buenos Aires.

En el estadio Templo del Rock del club Obras Sanitarias, el equipo santiagueño repitió -curiosamente- el marcador alcanzado en un triunfo logrado en diciembre último en el Ciudad.

La progresión del triunfo de los dirigidos por el DT Leandro Ramella resultó la siguiente: 23-19, 41-37, 66-57 y 86-78.

El alero extranjero Brandon Robinson, con 19 tantos (4-6 en dobles, 2-6 en triples, 5-6 en libres), 6 rebotes y 2 recuperos en 25 minutos se erigió en la principal arma ofensiva del elenco santiagueño, que mañana buscará continuar en racha ante el San Pablo de Brasil, a partir de las 21.10.

También hubo una buena contribución del base Bruno Sansimoni, quien finalizó con 9 unidades, 10 pases gol, 5 rebotes y un robo en 23m.

En el quinteto uruguayo, local en Buenos Aires por no poder utilizar el Antel Arena de Montevideo por cuestiones comerciales, se destacó el interno estadounidense Eric Anderson (ex Quimsa), quien concluyó con un balance de 17 puntos y 14 rebotes, en 28m.

Además, el alero chaqueño Franco Giorgetti (ex Peñarol de Mar del Plata) culminó con un saldo de 11 tantos y 2 rebotes en 29m. para un conjunto tricolor, que reúne una victoria y dos derrotas en lo que va del torneo. (Télam)