Racing acordó la llegada de German Conti

Racing Club, dirigido por Gustavo Costas, acordó hoy la llegada del defensor German Conti, de último paso por Colón de Santa Fe.

El central Conti en las próximas horas se hará la revisión médica y firmará contrato hasta diciembre de 2026. La “Academia” decidió comprar el pase al Lokomotiv, de Moscú, club dueño del pase del defensor en un valor de 1.000.000 de dólares.

En el 2023 jugó en el equipo ruso un total de 5 partidos, antes de salir a préstamo al “Sabalero”, para cooperar en el proceso de mantener en primera división al equipo en donde debutó. En su corta etapa en Colón disputó tan solo 9 cotejos y no pudo evitar el descenso a la Primera Nacional.

Será el séptimo refuerzo para el conjunto de Costas y se suma al extremo Santiago Solari, los delanteros Adrián Martínez y Maximiliano Salas, el arquero Facundo Cambeses y los mediocampistas Bruno Zuculini y Santiago Sosa, aunque este último, pese a haberse realizado los exámenes médicos, aún no se ha podido entrenar junto a sus compañeros.

Además, la “Academia” ofertó formalmente por el defensor Agustín García Basso, actualmente en Independiente Del Valle, de Ecuador. La idea del equipo de Avellaneda es comprar el 100 por ciento de la ficha del jugador ex Boca Juniors y Quilmes.

Por otro lado, en las últimas horas llegó una oferta formal del New York City, de la MLS de los Estados Unidos, por el extremo Agustín Ojeda. La misma sería de 7.500.000 de dólares por el 90 por ciento del pase, más bonos a futuro por objetivos cumplidos, en las próximas horas se puede cerrar la venta del jugador de 19 años.

En caso de que se concrete la venta de Ojeda, la “Academia” no vería con malos ojos intentar comprar al extremo Benjamín Domínguez.

Racing ya había posado sus ojos en el jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata en el anterior mercado.

Mientras tanto, el equipo de Gustavo Costas continúa realizando la pretemporada en el Predio "Tita" Mattiussi. (Télam)