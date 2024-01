Racing confirmó la "renuncia indeclinable" del vicepresidente Miguel Jiménez

Racing Club confirmó hoy la "renuncia indeclinable" del vicepresidente segundo Miguel Jiménez, quien presentó una carta dirigida a la comisión directiva que encabeza Víctor Blanco.

"El señor Miguel Jiménez ha presentado su 'renuncia indeclinable al cargo de Vicepresidente segundo de la institución', tal como lo hiciera saber en carta dirigida a la Comisión Directiva y a la Asamblea de Representantes", informó el club de Avellaneda, a través de cuenta oficial de la red social X.

"Nuestro Club le agradece su aporte, colaboración y compromiso en estos nueve años de gestión compartidos", concluye la nota.

Por su parte, la carta de Jiménez, enviada al secretario general del club, Christian Devia, alega diferencias con la actual conducción: "Se han tomado decisiones sin que yo haya sido consultado. Con muchas de ellas no he estado de acuerdo, pero para evitar conflictos que perjudiquen a la institución, he preferido mantener silencio".

Al mismo tiempo, se manifestó "colmado de deseos y sueños" para continuar ligado a la política del club "desde el lugar que el tiempo y los socios" se lo permitan.

Racing elegirá nuevo presidente a fines de 2024, mientras continúan los rumores sobre una eventual candidatura del ídolo y ex goleador Diego Milito, quien mantiene discrepancias con Blanco. (Télam)