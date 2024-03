Racing no pasó del empate sin goles en su visita a Platense

Racing empató esta noche de visitante con Platense, 0 a 0, en un aburrido partido de la octava fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

La Academia tenía la chance de quedar como único escolta de su grupo, pero no pudo aprovechar el envión anímico de la victoria en el clásico con Independiente, mostró un pobre rendimiento y no pasó del empate.

En el Calamar, en tanto, debutó la dupla técnica integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez, que llegaron hace apenas dos días en reemplazo de Sebastián Grazzini -se fue por los malos resultados- y quisieron estar esta noche en el banco.

Con la igualdad, el conjunto de Avellaneda quedó tercero en la zona B con 14 puntos, detrás de Godoy Cruz (19) y Estudiantes de La Plata (15); y los de Vicente López alcanzaron la décima ubicación con 7 unidades, igual que San Lorenzo.

Platense fue levemente superior en el primer tiempo, en el que el juego se hizo trabado y deslucido, y tuvo la chance más clara: a los 16m Ocampo, en el punto del penal, recibió una pelota que bajó de cabeza Ronaldo Martínez y remató apenas por arriba del travesaño.

Racing, por su parte, pareció extrañar demasiado al volante colombiano Juan Fernando Quintero, que arrancó en el banco de suplentes.

El equipo de Gustavo Costas no tuvo claridad para crear y romper el buen esquema defensivo del Calamar ni profundidad para llegar hasta el arco del local. Solamente se acercó con algunos centros al área y se quedó con la queja ante un supuesto penal del propio Ocampo, que trastabilló y cayó sobre Gabriel Rojas.

Para el complemento Costas apostó al ingreso de Quinteros y su compatriota Roger Martínez para ganar creatividad y contundencia. Y de a poco la Academia empezó a construir una mejor imagen, mientras a Platense le "cerró" la posibilidad de aprovechar espacios en la contra.

Pero esa dinámica que insinuaron, la del ida y vuelta, se fue desdibujando. Y entre ambos terminaron construyendo un espectáculo aburrido, apenas sacudido por una mala salida de Arias que casi desemboca en un gol de Pellegrino. Después no hubo más nada y el empate sin goles, finalmente, fue un justo resultado.

En la próxima jornada, la novena, Platense visitará a Estudiantes de La Plata, el miércoles desde las 19.15; y Racing recibirá a Sarmiento de Junín un día antes, el martes, a partir de las 20.

– Síntesis –

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Gastón Suso y Sasha Marcich; Leonel Picco; Lucas Ocampo, Carlos Villalba e Iván Gómez; Luciano Ferreyra y Ronaldo Martínez. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Racing Club: Gabriel Arias; Nazareno Colombo, Santiago Sosa y Agustín García Basso; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra y Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez; Maximiliano Salas y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Juan Fernando Quintero por Salas (R) y Roger Martínez por Rodríguez (R); 13m Alan Marinelli por Ocampo (P), Gonzalo Valdivia por Ferreyra (P) y Santiago Solari por Mura (R); 27m Mateo Pellegrino por Ronaldo Martínez (P); 33m Lisandro Montenegro por Gómez (P); 41m Tobías Rubio por A. Martínez (R) y Johan Carbonero por Colombo (R).

Amonestados: Gómez (P); Sosa, Rodríguez, García Basso (R).

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Sebastián Martínez.

Cancha: Platense. (Télam)