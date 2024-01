Racing pretende cambiar su imagen ante Tigre en el Cilindro

Racing, que debutó jugando mal y perdiendo como local ante Unión, recibirá a Tigre en uno de los encuentros a celebrarse mañana en la continuidad de la segunda fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

El partido tendrá lugar en el Estadio Presidente Perón, en la ciudad bonaerense de Avellaneda, desde las 20, con el arbitraje de Pablo Dóvalo, el VAR a cargo de Fernando Espinoza y televisado por TNT Sports.

Racing inició el certamen lleno de expectativas. Fue uno de los equipos que mejor se reforzó, presentó a sus nuevos valores ante su gente en el Cilindro y se preveía una fiesta ante Unión, pero fue todo lo contrario: perdió 1-0 cumpliendo una decepcionante actuación.

El entrenador Gustavo Costas no escatimó criticas para con su dirigidos y calificó de "muy malo" el desempeño del equipo, criticó su entrega y prometió cambios para el cotejo de mañana ante el Tigre de Néstor "Pipo" Gorosito.

Opacas actuaciones individuales, las de los tres colombianos Juan Fernando Quintero, Johan Carbonero y Roger Martínez, entre otros, hacen que Costas piense en variantes con un plantel que le ofrece muchas opciones y quizás cambiar el 4-3-3 que usó ante los santafesinos por un 4-2-3-1.

Podrían ser titulares Bruno Zucculini, en su ansiado regreso al club. Leonardo Sigali se desgarró y lo reemplazaría Santiago Quiros y habría una chance para que ingresen Damián Martínez y Maximiliano Salas.

De Racing se espera mucho por la calidad y cantidad de elementos en su plantel y Costas sabe que en este torneo corto no se puede dar el lujo de perder muchas unidades de entrada, por lo tanto mañana deberá mejorar y mucho el equipo ante el "Matador".

Tigre viene de empatar sin goles como local ante Sarmiento en Victoria. El equipo de "Pipo" Gorosito desarrolló un juego que no dejó conforme a su gente, aunque tiene jugadores de buen nivel como el uruguayo Brahian Alemán, de excelsa pegada, y mostró un buen debut del ex arquero de Racing Matías Tagliamonte.

+ Probables formaciones +

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Santiago Quirós, Germán Conti y Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zucculini y Jonathan Gómez; Juan Fernando Quintero y Damián Martínez; Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas.

Tigre: Matías Tagliamonte; Pablo Adorno, Augusto Aguirre, Gian Nardelli y Martín Garay; Brahian Alemán, Agustí Cardozo, Jua Sánchez Miño y Tomás Galván; Blas Armoa y Nicolás Contín. DT: Néstor Gorosito.

Árbitro: Pablo Dóvalo

Cancha: Racing

Horario:20

Televisa: TNT Sports. (Télam)