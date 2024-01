Ramón Díaz no tiene en su planes en Vasco da Gama de Brasil al argentino Luca Orellano

El riojano Ramón Díaz, técnico de Vasco da Gama de Brasil, descartó para esta temporada al argentino Luca Orellano, ya que desea contar con jugadores que quieren jugar en el club carioca y no con aquellos que buscan irse, señaló la prensa brasileña.

"Le hablamos de Orellano. Quiere salir. El club está intentando encontrar una solución. Me gustan los jugadores que quieren quedarse en Vasco y él pidió irse. El club encontrará una situación para él" dijo de terminante forman el DT argentino.

Orellano, uno de los principales refuerzos del equipo la pasada temporada, reapareció a principios de este año decidido a dejar Vasco, y comunicó su decisión a la directiva. Ante esa solicitud la dirigencia y el cuerpo técnico no lo tomaron en cuenta para la pretemporada.

Los clubes brasileños incluso investigaron la situación de Orellano ante la posibilidad de contratarlo, pero la decisión del ex jugador de Vélez por irse de Brasil anuló cualquier deseo de negociación, consignó Globo Esporte.

Orellano, de 23 años, jugó 119 cotejos en Vélez e hizo 12 tantos, mientras que en Vasco da Gama totalizó 25 juegos y dos goles. (Télam)