Real Madrid, con argentinos, defiende liderazgo ante colista Alba Berlín

Real Madrid, con participación argentina, defenderá mañana el liderazgo que ostenta en la Euroliga de básquetbol, cuando enfrente al colista Alba Berlín, en partido correspondiente a la 10ma. fecha de la etapa regular de la competencia continental.

El partido se jugará desde las 20.45 hora local (16.45 de Argentina) en el Wizink Center de la capital española.

El equipo ‘merengue’ reúne un palmarés 8-0 y es el único invicto del torneo. El base cordobés Facundo Campazzo (ex Denver Nuggets y Dallas Mavericks) y el alero santiagueño Gabriel Deck (ex Oklahoma City Thunder) estarán a disposición del DT Chus Mateo.

El elenco alemán, por su parte, cierra las posiciones con una modesta cosecha 1-8 como record.

En otro encuentro que se jugará en la ciudad de Belgrado, en Serbia, Barcelona, con el concurso del bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex San Antonio Spurs) visitará al Maccabi Tel Aviv, que no jugará en Israel, a partir del conflicto bélico. Este partido comenzará a las 16.05 hora argentina.

Además, Panathinaikos de Grecia, con la intervención del armador marplatense Luca Vildoza (ex Milwaukee Bucks), será local en Atenas frente al Valencia español, desde las 16.15 hora argentina.

Mientras que Bayern Munich, con la actuación del perimetral cordobés Leandro Bolmaro (ex Utah Jazz), enfrentará como visitante al Asvel Villeurbanne francés, a partir de las 16.00. También se jugará el cotejo entre Virtus Bologna-Fenerbahce, en Italia. (Télam)