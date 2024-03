Real Madrid, con buenas tareas de Campazzo y Deck, vence por la Liga española

Real Madrid, con buenas participaciones de los argentinos Facundo Campazzo y Gabriel Deck, derrotó hoy como visitante a Morabanc Andorra, por 89 a 70, en un partido válido por la 23ra. fecha de la Liga Endesa del básquetbol de España.

El encuentro, jugado en el Pabellón de Gobierno de Andorra La Vieja, mostró la siguiente progresión: Real Madrid 26-16, 37-41, 68-55 y 89-70

El cordobés Campazzo, de 32 años, se alistó en el quinteto titular del DT Chus Mateo y estuvo en cancha durante 24 minutos. El exbase de los Denver Nuggets y Dallas Mavericks finalizó con una planilla de 14 unidades (2-2 en dobles, 2-5 en triples, 4-4 en libres), 8 asistencias, 4 rebotes y 2 recuperos.

Por su lado, el santiagueño Deck, de 29, ingresó como suplente e intervino 21 minutos en el encuentro. El exalero de los Oklahoma City Thunder también terminó con 14 puntos (4-7 en dobles, 2-3 en triples, 0-1 en libres), 4 rebotes y un pase gol.

El valor más destacado del elenco ‘merengue’ resultó el pivote africano Walter Tavares, quien concluyó con un saldo de 14 tantos, 12 rebotes, 3 asistencias y 3 bloqueos en 29m.

Además, un doble del escolta Juan Ignacio Marcos (ex Peñarol de Mar del Plata) le dio el triunfo a Basquet Girona sobre Mombus Obradoiro, por 78 a 77.

El perimetral misionero, de 23 años y convocado el pasado fin de semana para el seleccionado argentino que disputó dos partidos ante Chile por la clasificación continental hacia la AmeriCup 2025, terminó su faena con 10 puntos (4-9 en dobles, 0-4 en triples, 2-2 en libres), 6 rebotes, 4 robos y una asistencia en 25m.

El alero bonaerense Máximo Fjellerup (ex San Lorenzo) contribuyó con 7 unidades, 3 pases gol, 2 rebotes y un recupero en 21m. que actuó para el conjunto catalán.

Por su lado, el escolta santafesino Fernando Zurbriggen (ex Obras Sanitarias) encestó 6 puntos, tomó 5 rebotes y concretó una tapa en 17m. para el quinteto gallego.

Otros resultados del sábado: Baxi Manresa 83-UCAM Murcia 88; Unicaja Málaga 101-Bilbao Basket 84; Joventut de Badalona 78-Breogán 70; Lenovo Tenerife 89-Granada 83. (Télam)