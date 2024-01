Real Madrid ganó y es único puntero en España

(Agrega resultados)

Real Madrid venció, de local, a Mallorca, con el hispano argentino Pablo Maffeo de titular, por 1 a 0 y se convirtió en el líder de la Liga de España al finalizar un encuentro correspondiente a la 19na. fecha de ese certamen.

En el mítico Santiago Bernabéu, el defensor alemán Antonio Rüdiger marcó de cabeza el gol de la victoria de los "merengues", que alinearon en su banco de suplentes la juvenil volante argentino Nicolás Paz.

Más temprano, el arquero argentino Augusto Batalla debutó en Granada con una victoria por 2-0 ante Cádiz, que tuvo al guardameta rosarino Jeremías Ledesma como titular.

Batalla, de 27 años y ex San Lorenzo, tuvo una muy buena actuación, según la prensa española, que incluso le dio el visto bueno en una jugada en la que el árbitro recurrió al VAR para constatar si el arquero argentino había cometido penal.

En su lucha por no descender, Granada, dirigido por el uruguayo Alexander “Cacique” Medina, sumó con esta victoria once puntos, mientras Almería tiene cinco unidades y esta último.

Los goles de los granadinos los marcaron el delantero albanés Myrto Uzuni y el español Bryan Zaragoza a pase del argentino Lucas Boyé.

Por último, Celta de Vigo, con el volante rosarino Franco Cervi de titular, venció de local, a Betis, donde Germán Pezzella fue titular, por 2 a 1 en los últimos minutos adicionados.

El tanto de los andaluces lo marcó el delantero Aitor Ruibal, mientras que el goleador Iago Aspas igualó y el mediocampista sueco Williot Swedberg selló la victoria para los gallegos.

En minutos jugaran Girona (Paulo Gazzaniga)- Atlético Madrid (Nahuel Molina, Rodrigo de Paul, Ángel Correa).

La 19ª. Fecha de la Liga de España continuará de la siguiente manera:

. Jueves: Osasuna (Ezequiel Ávila)- Almería (Lucas Robertone); Sevilla (Federico Gattoni, Erik Lamela, Lucas Ocampo y Marcos Acuña)- Athletic Bilbao y Las Palmas (Máximo Perrone)- Barcelona.

— Posiciones: Real Madrid 48; Girona 45 puntos; Atlético Madrid y Barcelona 38; Athletic Bilbao 35; Real Sociedad 32; Betis 28; Getafe y Valencia 26; Las Palmas 25; Rayo Vallecano 23; Osasuna y Villarreal 19; Mallorca 18; Alavés 17; Sevilla y Cádiz 16; Celta de Vigo 15; Granada 11; Almería 5.

(Télam)