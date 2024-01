Real Madrid quiere seguir en racha ante Valencia por la Euroliga de básquetbol

Real Madrid, cómodo líder con una marca 18-2, recibirá mañana a Valencia, con 10-10, en duelo entre equipos españoles, correspondiente a la 21ra. Fecha de la Euroliga de básquetbol.

El partido se desarrollará en el Wizink Center de la capital española, a partir de las 20.45 hora local (16.45 de la Argentina).

El quinteto ‘merengue’, que tiene en sus filas al base cordobés Facundo Campazzo, se alzó el martes pasado con un contundente éxito en Munich sobre el Bayern alemán, por 92-71, en uno de los compromisos de la 20ma. Jornada.

En el encuentro jugado en el BMW Park del club bávaro, el base Campazzo (ex Dallas Mavericks y Denver Nuggets) cerró su faena con una planilla de 8 puntos, 7 rebotes, 3 pases gol y 3 recuperos en 24 minutos.

El alero santiagueño Gabriel Deck (ex Oklahoma City Thunder) continúa afuera del conjunto madrileño que dirige el DT Chus Mateo, a raíz de una lesión en el pie derecho.

Por su lado, Bayern Munich, con el concurso del alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Utah Jazz), buscará revancha mañana en el choque que sostendrá en Estambul ante Fenerbahce, en otro anticipo de la 21ra. Ronda.

Además, Panathinaikos, sin el base marplatense Luca Vildoza, afectado por una lesión en la rodilla izquierda de la que fue operado hoy, se medirá con Mónaco de Francia, en la ciudad de Atenas.

En uno de los cotejos que cerró hoy la fecha 20, Barcelona, sin el escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola, con una molestia muscular, le ganó por 86-78 al Olympiacos griego.

(Télam)