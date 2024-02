Requisaron marihuana y armas blancas a hinchas del Colo Colo y hay 7 chilenos detenidos

Un importante Operativo de Seguridad y Control por la llegada de simpatizantes chilenos desplegó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, en el marco del partido entre Godoy Cruz y Colo Colo que se jugaba esta noche en el Estadio Malvinas Argentinas por la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Entre las acciones, el Ministerio de Seguridad y Justicia viene realizando trabajos en conjunto entre Aduana, Gendarmería, Policía de Investigaciones chilena (PDI) y el consulado de Chile.

El comisario Mario Lucero, en declaraciones a Radio Nihuil informó que en el puesto aduanero de Horcones se encontró en los micros "marihuana, chuzas, elementos corto punzantes", y debido al decomiso de las drogas se inició una causa en el Juzgado Federal de Mendoza, y agregó que "como no se le encontró a una persona específica se permitió que continúe el transporte con todos los pasajeros hasta Mendoza".

"Nosotros hemos implementado un dispositivo desde Horcones hasta la ruta 7, donde luego irán escoltados hasta el Estadio Malvinas Argentinas", dijo Lucero que en ese sentido especificó que los buses con el grueso de la barra quedarán en la zona de la Destilería de YPF -en Luján de Cuyo- para que por razones de seguridad no se muevan en patota libremente por la Ciudad de Mendoza, sino que lleguen "encapsulados".

Por su parte, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, aseguró que "se organizó un operativo de grandes dimensiones desde el paso fronterizo durante la llegada de simpatizantes desde el miércoles y hasta hoy a la madrugada."

"No vamos a tolerar que la venida de simpatizantes sea desordenadora a la provincia", agregó.

Asimismo, Rus remarcó que "desde finales de enero se vienen realizando acciones en conjunto entre Aduana, Gendarmería, Policía de Investigaciones chilena (PDI) y el consulado de Chile."

En cuanto al operativo, Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad de la cartera, detalló que se realizaron requisas en los colectivos que llegaron al cruce cordillerano, Paso Cristo Redentor.

"La hinchada fue encapsulada por la Policía, desde Uspallata hasta el ingreso a la destilería de YPF en Luján de Cuyo, a 20 kilómetros del estadio", precisó.

Hasta el momento, en los controles fronterizos se reportó a una persona que tenía antecedentes por lo que regresó a Chile. En tanto, como parte del operativo se han detenido a 7 personas por disturbios y contravenciones.

En cuanto a la custodia en el estadio y el Parque General San Martín, unos 950 uniformados fueron afectados al partido.

En el interior de la cancha son unos 800 efectivos policiales, mientras que los restantes están destinados para los alrededores, Parque General San Martín y centro mendocino.

El "Expreso" ocupa toda la platea descubierta, popular y parte de la platea cubierta del sector sur.

Mientras que los simpatizantes del "Cacique" tienen la popular y mitad de la platea techada del sector norte.

