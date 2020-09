Defensores de Pico Truncado regresó a la actividad al aire libre

Luego de esperar casi seis meses, debido a la pandemia de Covid-19, para volver a entrenarse al aire libre, este miércoles Defensores de Pico Truncado volvió a la actividad bajo protocolo establecido por el COE local y la Municipalidad truncadense. Felicidad en los rostros de los niños que conforman la escuelita del Granate.

Ezequiel Pérez y Agustín Melo son los profesores a cargo de la escuelita. Este último dialogó con La Opinión Zona Norte y comentó: “Es el primer año que trabajamos en conjunto con las infantiles”. Anteriormente había trabajado en inferiores.

La escuelita está conformada por niños de las categorías 2010 a 2015. En el primer turno, de 14:30 a 15:30, trabajan los más grandes, las categorías 2010, 2011 y 2012. En el segundo, de 16 a 17, entrenan los más chicos, 2013, 2014 y 2015.

Melo comentó que “los nenes preguntaban si podíamos hacer fútbol, pero saben que no se puede, más adelante incorporaremos el 2 vs. 2”, afirmó el entrenador. Además destacó el trabajo de los padres, que les trasladan a los chicos que no se puede compartir con el compañero debido a la pandemia de Covid-19.

Desde la escuelita de Defensores están abiertos a recibir chicos de la ciudad. Aquellos que se quieran sumar a la actividad, deberán acercarse a los entrenamientos o comunicarse vía Facebook con la página oficial del club.

Los entrenadores plantearon que cada niño que se sume hará su semana de prueba para asentarse. Luego los padres deberán confirmar si se queda o no.

Los entrenamientos de la próxima semana serán los martes y jueves en el predio del club, ubicado en las calles Córdoba y Santiago del Estero