Ricardo Caruso Lombardi explotó contra Tapia: "Me dieron mil fechas en suspenso para borrarme"

El exentrenador Ricardo Caruso Lombardi explotó hoy contra Claudio "Chiqui" Tapia por haberlo borrado del fútbol argentino y señaló que fue suspendido de manera "provisoria" para ser retirado de la profesión.

"Tapia y su vicepresidente Pablo Toviggino me hicieron juicio pero lo perdieron. A ellos los salvó la Selección en el Mundial de Qatar. Él no piensa en el fútbol argentino y denigra a los laburantes", criticó.

Caruso Lombardi, quien recordó que en 2020 estaba en Belgrano de Córdoba cuando le ganó a Barracas Central y no se lo perdonaron "nunca".

"Me tocó como DT ganarle al Barracas de Tapia y pararon al árbitro Nicolás Ramírez por tres meses. Esto fue antes de la pandemia. Cuando se rearmó el torneo, nos pusieron a Nelson Sosa contra Barracas para cagarnos, nos dejó con nueve jugadores y cuando iban 45 minutos me echaron sin que haga nada. Se ve que le avisaron", rememoró

"No me jode todo eso, que me puede pasar, pero me armaron un informe falso para suspenderme mil fechas. Se ve que Federico Beligoy le pidió. Me dieron mil fechas en suspenso para borrarme. Tapia pensó que se ganaba un enemigo chiquito y no me conocía", apuntó el entrenador en El Loco y El Cuerdo.

Además, el reconocido y polémico exDT de Tigre, entre otros, recordó: "Tapia dejó de hablarme de la nada después del Mundial de Rusia. Me soltó la mano, no me atendió más el teléfono y no me quiso ni vender entradas para el Mundial. Lo fui a ver a la oficina y se escapó por el ascensor del costado, salió corriendo ese día".

"Me parece que Tapia tiene demasiados compromisos con muchos mamaderas en todas las categorías. Don Julio Grondona hacía algunas cosas desde Arsenal pero no tanto", diferenció. (Télam)