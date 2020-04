Río Gallegos participó del triatlón virtual desde casa que logró un Récord Guinness

Bajo la consigna de ‘Yo me quedo en casa’, el mensaje que inició todo fue: “Vamos a hacer juntos el primer triatlón virtual indoor de la historia para formar parte de un momento único en la historia del deporte. La meta, estar más unidos que nunca en este momento tan difícil, será un evento en el que se mezclaran muchas emociones, miles de corredores de todo el mundo haremos de este día un tesoro invaluable en nuestros corazones, distintas realidades, cada corredor un hogar, cada hogar una historia”.

La increíble propuesta se llevó a cabo el pasado sábado 11 de abril en los domicilios particulares de cada participante, donde cada uno acomodaba los espacios de acuerdo a sus posibilidades. Los horarios fueron diversos considerando los husos horarios del mundo: 16:00 de Buenos Aires, 21:00 de Italia, 21:00 de España, 15:00 de Caracas, 14:00 de México y 4:00 + 1día de Japón.

Metodología

“Una carrera muy diferente pero llena de calidez humana” adelantó el responsable de la propuesta: “No será en las calles que tanto amamos pero el calor de nuestro hogar tratara de reemplazarlo. Serán 25 minutos en total”.

La competencia consistió en 10 minutos de bicicleta, 5 de natación y 10 de carrera.

Bicicleta: bici fija, bici común, acostado en el piso usando la bici, acostado en el piso haciendo el gesto deportivo del ciclismo (pedalear en el aire), etc.

Natación: pileta, bañera, en el piso haciendo el gesto deportivo de la natación, en la cama, etc.

Carrera: correr por la casa, en el lugar, o cualquier actividad física, etc.

Apelando a la imaginación de cada participante, cada uno eligió la manera de recorrer esos 25 minutos a los que llamaron ‘a beneficio de hospitales públicos’.

El gesto de natación se podía hacer sobre cualquier superficie. Andrés Vázquez de Buenos Aires, así no entendió.

Estaba permitido utilizar cualquier herramienta o idea que les permita mantener la energía viva en ese lapso de tiempo.

El único requisito para obtener los premios (dinero o medallas) era tomar un registro (foto o video) del momento y subirlo a cualquiera de sus plataformas (Facebook, Instagram o You Tube). El video no debía tener un mínimo de duración. No hubo jueces que controlen, por lo que apelaron a la buena fe de cada corredor.

La idea

Para el bonaerense fue una experiencia motivadora. En declaraciones a La Opinión Austral aseguró: “Fue maravillosa la respuesta”. Contó que el 28 de marzo ya habían organizado una competencia de running que captó un total de 53 mil personas inscriptas. Esto dio pie para armar el triatlón: “Se pensó para agregarle diversión a la carrera, para que la gente juegue con su imaginación, una forma de que los corredores mantengan mente y cuerpo en acción”.

Tras lanzar la propuesta por medio de las redes sociales la respuesta fue inmediata, a punto tal que ya obtuvo el Récord Guinness: “Apenas comenzamos a ver la cantidad de gente que se estaba anotando, inicié las gestiones para establecer el récord”.

Increíblemente su idea era tener 2000 inscriptos y "esa fue la cantidad de gente que se anotó en un día, por lo que noté que se venía al grande. El primer récord ya fue avalado con todo los documentos y no estará a mi nombre, pedí que esté a nombre de la carrera para que todos se sientan parte del récord que en definitiva fue así”, y acotó: “Es un récord grupal, el otro va a ser más difícil de comprobar por la mayor cantidad de conectados online en una carrera virtual, ya que no había jueces disponibles para chequearlo. Veremos si lo pueden hacer luego, pero en definitiva esta fue la frutilla del postre”.

Daniel Martino: con la idea de activar el movimiento terminó marcando con su propuesta un Récord Ginness.

La experiencia lo motivó más: “Lo lindo, si es que se puede sacar algo positivo de algo tan terrible como es una pandemia, es que cuando nuestros nietos nos pregunten. ‘abuelo, ¿qué hiciste aquel año que no se podía salir a la calle?’ la respuesta será: ‘me junte con otros 60.00 locos y batimos un récord mundial’”.

El grupo de Triatlón Asistido de Necochea no desaprovechó la oportunidad de participar.

Sobre alguna situación especial que lo haya motivado, indicó: “En la primera carrera una enfermera hizo unos minutos de la carrera desde la guardia de un hospital, eso fue lo que más nos movilizó a ponerle más ganas y hacer este segundo evento, y en este evento nos emocionó el video de triatlón asistido que vamos a elegir como ganador de la prueba”.

Para finalizar, adelantó: “Estamos terminando de cerrar la idea para una carrera el sábado 25 de abril, va a ser nocturna y temática”. La carrera se denominará "Night Terror Run". Deberán vestirse y maquillarse para participar en lo posible, con luz tenue.

Riogalleguenses

Oscar Ledesma fue uno de los participantes que desde Río Gallegos, demostró con imágenes la realización de cada prueba.

En declaraciones a LOA, comentó: “De a poco nos vamos acostumbrando a la situación atípica para nosotros los corredores de no estar al aire libre pero ya vamos varias carreras virtuales. Uno siente la ansiedad de la previa con transmisión en vivo y ver mensajes de mucha gente de Argentina y otros países más muy contento por la actividad realizada con compañeros de Río Gallegos y otras partes del mundo”.

Ledesma usó su patio para hacer la corrida.

Sobre la prueba aseguró: “Fue mi primer triatlón virtual así que nos acomodamos como pudimos al no tener bici fija y pileta haciendo los movimientos en el piso y después corriendo dentro de la casa y patio interno y del frente de la casa”.

Más adelante reveló: “Se extraña el contacto con los demás corredores, las distancia a recorrer y el aire libre la previa y las entrega de premios pero lo importante que nos movemos igual hasta que pase toda la cuarentena”.

Nancy Paez

La locutora de LU 12, no quedó ajena a la iniciativa y con el buen humor que la caracteriza comentó: “Quien practica alguna actividad deportiva, en este tiempo de cuarentena, se siente como león enjaulado y tiende a volcarse a las redes sociales. Primero me causó mucha gracia, no entendía cómo podía hacerse, de todos modos la propuesta me pareció súper interesante y sobre todo con mucho sentido del humor porque había que activar la imaginación”.

Nancy no tiene pileta pero sí una gran bañera. FOTO: Nancy Páez

No importaba si el espacio era reducido, la idea era hacer los gestos durante un tiempo determinado. Cada participante tenía realidades diferentes, el tema era ‘ponerle onda’. “A través de correo electrónico me llegó la confirmación de la inscripción, la prueba de natación era libre, la podíamos hacer a nuestro gusto", relató.

"Participé como integrante de un grupo que contiene a 11 mil personas mayormente de México llamado ‘Guerreras Runners’. En la previa tuve que organizar cada una de las etapas por disciplina, la primera era ciclismo, tengo casco, bici, antiparras, la calza. Preparé toda la indumentaria, puse el número y le pedí a mi hijo que me sacara fotos”, contó Nancy.

Glamour sobre ruedas para completar la prueba ciclística. FOTO: Nancy Páez

Así inició con los movimientos propios de quien anda en bicicleta, otros optaron por completar el recorrido en el patio o la puso sobre rodillo. Después era momento de natación: “Mi casa es muy pequeña, así que me metí en la bañera con la malla, el gorro y las antiparras para después hacer el ejercicio de braceo recostada moviendo las piernas imitando el pataleo. Me pude la indumentaria para correr por 10 minutos siguiendo la transmisión por redes sociales hasta que sonó la sirena indicando la finalización. Eramos 60 mil personas haciendo lo mismo”.

Tanto al empezar como al terminar, los participantes tenían que mandar una foto dando fe de que había cumplido con todas las pruebas. Una vez finalizada la propuesta, los organizadores enviaron el certificado a cada participante