Riquelme define por estas horas su lista para las elecciones que habrá en Boca el mes próximo

El ídolo boquense Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca, anunciará hoy su lista del oficialismo que competirá el 2 de diciembre en las elecciones que hará el club para renovar sus autoridades, luego de que la oposición confirmara a Andrés Ibarra y Mauricio Macri,

En ese contexto, Riquelme definirá si va como candidato a presidente o bien seguirá como vice, y develará el nombre de su compañero de fórmula, en una lista en la que se mencionaron varios nombres, entre ellos los de Ricardo Rosica, actual secretario general del club.

Lo que es casi un hecho es que Riquelme no integrará una lista con Jorge Amor Ameal, el actual presidente de Boca, en una situación que se confirmará durante esta jornada que es la fecha límite para presentar las listas que competirán el sábado 2 de diciembre.

Riquelme, en un año futbolístico sin buenos resultados y con el equipo con un pie afuera de la próxima Copa Libertadores, deberá competir contra la figura de Macri, más allá de que a la cabeza de la lista opositora estará Andrés Ibarra, el exministro de Modernización de la Nación y exgerente general de Boca.

Macri presidió a Boca en el ciclo más exitoso de la historia del club entre 1995 y 2007, en el que se conquistaron 16 títulos (los más importantes las cuatro Copas Libertadores y las dos Copas Intercontinentales) y el club fue número 1 en el ranking FIFA.

En cuanto a las elecciones, si bien Boca tiene cerca de 350.000 socios entre los plenos y adherentes, no todos podrán votar.

Los socios habilitados serán aquellos de la categoría Activos con más de dos años de antigüedad, mientras que los adherentes, que pagan la mitad de la cuota social y están en una lista de espera para pasar a ser socios plenos, no cuentan con ese derecho.

Se estima que serán 98.000 los socios habilitados para las elecciones de diciembre, en la que Riquelme irá por su segundo ciclo como directivo en el club. (Télam)