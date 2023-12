"Riquelme le hace daño a Boca", dijo Macri tras la suspensión de las elecciones

El expresidente de Boca Juniors y ahora candidato a vicepresidente, Mauricio Macri, acusó hoy a Juan Román Riquelme de hacerle "daño" al club y "hacer trampa" para las elecciones, que fueron suspendidas por la jueza civil Alejandra Débora Abrevaya, tras la denuncia por parte de la oposición sobre irregularidades en el padrón con el ingreso de 13.664 socios activos.

"Lo de los socios adherentes fue algo creado por la gestión anterior pero ahora hicieron saltar la curva de adherentes a activos justo antes que cierre el padrón electoral. Todos iban a votar a Riquelme porque hizo trampa. Es una más de las que vienen haciendo", afirmó Macri en diálogo con ESPN.

"Boca tomó un camino con Riquelme que hizo daño. Me duele verlo así enfrente mío porque lo traje dos veces a Boca, primero como un pibe y después de perder el tricampeonato con Ricardo Lavolpe", señaló el expresidente de la Nación.

Las elecciones que estaban programadas para el próximo domingo en Boca Juniors quedaron ayer suspendidas por falta de acuerdo entre las partes tras la reunión entre el oficialismo y la oposición en la Justicia.

Sin fecha estimada aún para las elecciones, Jorge Ameal podría continuar como presidente del club de la Ribera hasta que se dispongan nuevos comicios.

"Ellos pusieron a todos sus amigos a trabajar en el club", criticó quien como dirigente principal de Boca puso en relevantes cargos a gerentes de su empresa Socma, ex compañeros de estudios en el Cardenal Newman y funcionarios judiciales como Carlos Stornelli, acusado de numerosas irregularidades como fiscal.

"Mi preocupación es por Boca. Me pidieron que me meta de nuevo en el club y yo lo amo. Por ejemplo, nunca eché a un técnico en mi gestión y ahora pasaron cinco en cuatro años", describió.

Además, Macri se quejó porque Riquelme declaró que Boca es el "patio de su casa" y eso "no puede ser" porque es de "todos los hinchas. Y además Boca perdió el principal activo del club que es su plantel, porque lo devaluó".

"Riquelme le dejó a Mateo Retegui a Tigre porque era el club de Sergio Massa, su amigo. Ellos tienen un vínculo. Nosotros no queremos meter la política nacional en el club", sostuvo Macri, quien comenzó su participación en la política al frente del Pro tras los grandes éxitos deportivos conseguidos por Boca con Carlos Bianchi como DT, en 1998/99/2001/01 y 2003.

A su lado estaba Andrés Ibarra, exministro de Modernización del gobierno de Cambiemos y ahora candidato a presidente del club de la Ribera.

Macri contó que tiene dos potenciales aportantes para el nuevo estadio, en un espacio vecino al actual, con inversores norteamericanos y árabes, respectivamente, que se quedarían con la venta de la nueva capacidad extra y la comercialización de la publicidad.

"Mi amigo, el Emir de Qatar, nos trajo Qatar Airways como sponsor y dos años después me pidió que lleven al 9 de su Selección. Yo le mandé un mensaje a Riquelme para que le den el visto bueno y sume unos minutos en Copa Argentina por lo menos. Por culpa de esto (la negativa de Riquelme) no tuvimos sponsoreo un año y medio. Hay que tener esa sutileza para manejar los clubes y él maltrató al Emir", afirmó Macri.

A su vez, el exmandatario insistió en pegarle a Diego Maradona, al que llamó "transgresor" afuera de la cancha y lo comparó con Lionel Messi, quien va "de la cancha a su casa".

"Se terminó el modelo del ídolo como Maradona. En Qatar todos tenían la camiseta de Messi y querían que Argentina gane el Mundial por él", diferenció, aunque por única vez fue rebatido por un periodista participante en la nota, quien destacó el juego en equipo desplegado por Maradona en México '86 para que el seleccionado argentino ganara su segunda Copa del Mundo. (Télam)