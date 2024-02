River, caminando y puntero en la Copa de la Liga Profesional

(Por Walter Vargas) River Plate sacó adelante un partido histórico (y, si se quiere, insólito) en la diminuta cancha de Deportivo Riestra para vencer con extrema comodidad y quedar líder de la Zona A de la Copa de la Liga, en una cuarta fecha que asimismo deparó la goleada de 4-1 de Racing a expensas de San Lorenzo de Almagro, y el descafeinado 0-0 de Boca con Defensa y Justicia en la Bombonera.

Tal como venía de suceder ante Vélez, a River le alcanzó y sobró un primer tiempo de buen juego y contundencia para despachar a Deportivo Riestra con goles del angelado colombiano Miguel "Colibrí" Borja, Ignacio Fernández y Marcelo Herrera.

En sentido estricto, no hubo partido en el estadio más pequeño de la Primera División, el Guillermo Laza con aforo para tres mil espectadores en el Bajo Flores. De tal forma, River manda en la Zona, con 10 puntos, dos más que Argentinos Juniors, que en el partido más atractivo de la fecha venció por 4-2 a Banfield.

Dos goles de Alan Lescano, uno de Gonzalo Verón de penal y otro de Leonardo Heredia sellaron el triunfo del "Bicho" de La Paternal, mientras que Gerónimo Rivera y el uruguayo Juan Quintana Silva descontaron para el "Taladro".

Entre viernes y sábado se presentaron los otros tres clubes grandes tradicionales del fútbol argento, con celebración de carnavales para Racing y su opíparo 4-1 sobre el declinante San Lorenzo que orienta Rubén Darío Insua.

Tres goles de Adrián Martínez (apodado "Maravilla": muy original) y uno de Facundo Mura rubricaron la goleada de "La Acadé", en tanto Cristian Ferreira decoró el resultado para San Lorenzo.

Boca volvió a su casa, es decir, a La Bombonera, y dominó ampliamente a Defensa y Justicia, pero víctima de su carencia de ideas, de profundidad y de contundencia debió darse por satisfecho con un 0-0 con sabor a nada.

La nota de color, más bien gris, la dio un sector de los hinchas de Boca que silbó a Frank Fabra y a Guillermo "Pol" Fernández.

En Parque Patricios todo estuvo dado para que Independiente encaminara su marcha con un triunfo frente a Huracán, diezmado por la prematura expulsión de Lucas Souto y ya sobre el final también la de Lucas Carrizo.

Sin embargo, Independiente -que en el tiempo añadido sufrió la roja de Santiago Toloza- volvió a tropezar con la antipática piedra de la falta de lucidez en los últimos metros de la cancha. Y fue 0-0, nomás.

Un penal en el descuento y otra en la última jugada del partido salvaron la ropa de Vélez y de su entrenador Gustavo Quinteros, en Liniers, contra un Gimnasia amarrete y subordinado a las incontables voladas de su arquero formoseño Nelson Insfran.

Valentín Gómez, Claudio Aquino de penal y Francisco Pîzzini anotaron para Vélez. El defensor Yonathan Cabral había establecido el transitorio empate de Gimnasia.

A Newell`s Old Boys y Godoy Cruz no los para nadie: volvieron a ganar, suman cuatro éxitos de cuatro y mandan airosamente en la Zona B.

Los rosarinos derrotaron a Unión en Santa Fe (descuento de Mateo Del Blanco) gracias a un Juan Ignacio Ramírez inspirado, el pelirrojo delantero uruguayo -que marcó por triplicado contra el "tatengue"- totaliza cinco dianas y hace quedar muy bien a su compatriota Mauricio Larriera.

El Tomba, por su parte, se llevó los tres puntos de Córdoba, versus Belgrano, con un gol de Tomás Badaloni.

En la cuarta fecha de la Copa de la Liga asimismo ganaron Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Central Córdoba, Lanús y Barracas Central, todos en condición de local:

El Pincha a Tigre por 2-0 (Mauro Méndez y Eros Mancuso); Central 1-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza (gol del marplatense Tobías Cervera); los santiagueños a Sarmiento de Junín (Tomás Molina, Florián Monzón y Oscar Garrido); Lanús a Platense (Felipe Peña Biafaore y dos de Leandro Díaz) y Barracas Central a Atlético Tucumán (Maximiliano Zalazar y Alexis Domínguez de penal).

Hoy desde 19 se jugará un clásico cordobés: Instituto-Talleres en el Mario Alberto Kempes, y con ambas hinchadas.

De momento, solo Ñuls y el Tomba triunfaron en sus cuatro compromisos; también marchan invictos River, Argentinos, Instituto, Estudiantes y Boca.

Entre los que aún no han ganado se cuentan Atlético Tucumán, Banfield, Deportivo Riestra, Sarmiento, San Lorenzo, Belgrano y Tigre.

Los goleadores son Borja con seis y Ramírez 5.

La quinta fecha se jugará entre esta noche y el jueves, con el siguiente programa de encuentros:

–Hoy: Newell's-Racing.

-Martes 13: San Lorenzo-Estudiantes; Gimnasia-Huracán; Godoy Cruz-Unión e Independiente-Rosario Central.

–Miércoles 14: Sarmiento-Lanús; Tigre-Defensa y Justicia; Boca-Central Córdoba; Banfield-Barracas Central y Atlético Tucumán/River.

–Jueves 15: Deportivo Riestra-Vélez; Platense-Belgrano; Independiente Rivadavia-Instituto y Talleres-Argentinos Juniors. (Télam)