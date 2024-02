"River es el que mejor juega", elogió Fabbiani, flamante DT de Riestra

El nuevo entrenador de Deportivo Riestra, Cristian Fabbiani, reconoció hoy que River, su próximo rival en la Copa de la Liga, es el equipo que "mejor juega" en el fútbol argentino.

"El domingo tendremos un partido histórico contra River y habrá que disfrutarlo. Ellos son el mejor equipo, el que mejor juega en Argentina. Todos saben que soy hincha de River, pero hoy defiendo esta camiseta. Mi objetivo es dirigirlo (a River) alguna vez y para eso tengo que demostrar ganándole", destacó el 'Ogro' en una nota con ESPN.

"La idea es taparle los pases entre líneas y que no se sientan cómodos Esequiel Barco y 'Nacho' Fernández. Hay que presionarlos para que se equivoquen cerca de Franco Armani y aprovecharlo", insistió.

Además, el DT destacó que Martín Demichelis sacó "adelante" una parada complicada después del paso de Marcelo Gallardo: "No tengo más que aprender de él. Obviamente en River te piden que juegues siempre 10 puntos".

Fabbiani contó que Marcelo Bielsa le envió un mensaje deseándolo éxitos en su nuevo paso por Riestra: "Es una persona de una gran bondad y generosidad".

"Riestra está en Primera porque fue siempre superior a sus rivales. Es fácil pegarle a Riestra porque viene desde la Primera D. Yo conozco la situación del club, sé la realidad y si está acá nadie se lo regaló", comentó sobre el polémico penal dado por Joaquín Gil en el partido de ayer contra Comunicaciones.

"El jugador de Riestra no piensa en el afuera, solamente se entrena y quiere ganar. Es normal criticar a Riestra pero cuando le toca perder nadie dice nada. La idea es que el equipo trate bien la pelota", continuó.

"Los directivos son amigos míos y me dan la libertad que necesito. Conozco al plantel y ellos me conocen a mí. Los futbolistas de Riestra son honestos y defienden su plato de comida en la cancha", confió.

Deportivo Riestra comenzó el campeonato de la Copa de la Liga con un empate y dos derrotas hasta el momento, y este domingo desde las 17.00 tendrá un partido importante de local frente a River. (Télam)