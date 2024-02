River inicia su camino en la Copa Argentina frente a Excursionistas

River Plate, de muy buen inicio de año en la Copa de la Liga, enfrentará hoy a Excursionistas, de la Primera B, en un partido válido por los 32avos de final de la Copa Argentina a jugarse en Santa Fe.

El encuentro eliminatorio se llevará a cabo a partir de las 21.45 en el estadio Brigadier General Estanislao López, de Colón de Santa Fe, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por TyC Sports.

El equipo "Millonario", tres veces campeón de la Copa Argentina, en las ediciones jugadas en 2016, 2017 y 2019, es amplio favorito para avanzar de ronda y enfrentarse luego con el ganador de la serie que dirimirán Sarmiento de Junín y Temperley, en fecha a confirmar.

River comenzó el nuevo año con buenos resultados y gran funcionamiento, así en la Copa de la Liga igualó con Argentinos Juniors (1-1) en su producción más baja, luego superó a Barracas Central (2-0) y finalmente goleó a Vélez (5-0) en su mejor producción.

No obstante, el DT Martín Demichelis planea iniciar su campaña en la Copa Argentina con una rotación de su formación titular, con la novedad de que habrá dos debutantes: el lateral uruguayo Agustín Sant'Anna y el mediocampista cordobés Rodrigo Villagra.

Su rival, Excursionistas, dirigido por un histórico del ascenso como Juan Carlos Kopriva, debutó el viernes pasado por la noche con la Primera B con una derrota como local en el Bajo Belgrano ante Comunicaciones (2-1).

No obstante, la intención del DT del "Verde" es no hacer muchos cambios porque prefiere consolidar una base, más allá de que enfrente tendrá a un adversario de los más poderosos del fútbol argentino.

El partido dependerá -casi exclusivamente- de River, que debería imponer su mayor jerarquía sin pasar sobresaltos, al margen de las sorpresas que ofrece año tras año la Copa Argentina.

– Probables Formaciones –

River Plate: Franco Armani; Agustín Sant´Anna, Sebastián Boselli o Paulo Díaz, Ramiro Funes Mori y David Martínez; Agustín Palavecino, Rodrigo Villagra, Ignacio "Nacho" Fernández y Franco Mastantuono; Agustín Ruberto y Facundo Colidio o Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Excursionistas: Nahuel Cajal; Rodrigo Figueroa, Juan Manuel Piedra, Ulises Yegros y Santiago Monzón; Gian Zoratti, César Peralta, Hugo Zarco y Joel Martínez; Juan Cruz Villagra y Leonel Barrios. DT: Juan Carlos Kopriva.

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

Cancha: Colón de Santa Fe.

Hora de inicio: 21.45.

TV: TyC Sports. (Télam)